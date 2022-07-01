  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Наследники Роналду и Мораты. Лидеры Ювентуса выбрали новые игровые номера
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Наследники Роналду и Мораты. Лидеры Ювентуса выбрали новые игровые номера

Италия
(1 голосов)

Душан и Федерико - будущее туринцев

Наследники Роналду и Мораты. Лидеры Ювентуса выбрали новые игровые номера

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Сразу два ключевых футболиста "Ювентуса" выбрали новые игровые номера.

Привычный для себя девятый номер забрал Душан Влахович. Сербский форвард, которого зимой подписали за 80 миллионов, воспользовался уходом Мораты, взял девятку и отдал семерку.

Седьмой номер недолго был без футболиста. Еще один лидер туринцев, Федерико Кьеза, решил сменить свой 22-й номер, взял цифру, которую еще год назад носил Криштиану Роналду.

Отметим, что в "Ювентусе" стал свободным легендарная "десятка", которая когда-то принадлежала Платини и дель Пьеро. Летом туринцев покинул Пауло Дибала.

Читайте такжеПо пути Дель Пьеро. О расставании Пауло Дибалы с Ювентусом
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ювентус (Турин) Федерико Кьеза Душан Влахович
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде