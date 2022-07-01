Наследники Роналду и Мораты. Лидеры Ювентуса выбрали новые игровые номера

Сразу два ключевых футболиста "Ювентуса" выбрали новые игровые номера.

Привычный для себя девятый номер забрал Душан Влахович. Сербский форвард, которого зимой подписали за 80 миллионов, воспользовался уходом Мораты, взял девятку и отдал семерку.

Седьмой номер недолго был без футболиста. Еще один лидер туринцев, Федерико Кьеза, решил сменить свой 22-й номер, взял цифру, которую еще год назад носил Криштиану Роналду.

Отметим, что в "Ювентусе" стал свободным легендарная "десятка", которая когда-то принадлежала Платини и дель Пьеро. Летом туринцев покинул Пауло Дибала.