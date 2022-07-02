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Монца собирается подписать нападающего ПСЖ и защитника Барселоны
Клуб хочет значительно повысить свои возможности
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Итальянская "Монца" собирается серьезно усилиться новыми игроками в летнее трансферное окно.
Клуб, вышедший в Серию А, ведет переговоры о трансфере нападающего "ПСЖ" Мауро Икарди. Договориться будет непросто, но спортивный директор клуба Адриано Галлиани уже контактировал с Вандой Нарой, являющейся и женой, и агентом аргентинца.
Также "Монца" хочет оформить переход с "Барселоны" центрдефа Оскара Мингесы. Итальянцы пытаются договориться с каталонцами, а сам футболист готов сменить команду.
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