Монца собирается подписать нападающего ПСЖ и защитника Барселоны

Итальянская "Монца" собирается серьезно усилиться новыми игроками в летнее трансферное окно.

Клуб, вышедший в Серию А, ведет переговоры о трансфере нападающего "ПСЖ" Мауро Икарди. Договориться будет непросто, но спортивный директор клуба Адриано Галлиани уже контактировал с Вандой Нарой, являющейся и женой, и агентом аргентинца.

Также "Монца" хочет оформить переход с "Барселоны" центрдефа Оскара Мингесы. Итальянцы пытаются договориться с каталонцами, а сам футболист готов сменить команду.