Интер официально объявил о трансфере Мхитаряна

33-летний армянский полузащитник Генрих Мхитарян стал футболистом миланского "Интера" на правах свободного агента. Контракт подписан до июня 2024 года.

Ранее Генрих выступал за "Рому". В этом клубе он провел 117 матчей и забил 29 мячей, а также вместе с командой стал победителем Лиги конференций в прошлом сезоне. Портал Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 8 миллионов евро.

Также ранее игрок выступал за сборную Армении, где был капитаном. 3 марта Мхитарян объявил о завершении выступлений за национальную команду.