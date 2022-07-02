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Интер официально объявил о трансфере Мхитаряна
Клуб получил серьезное усиление
Getty Images
33-летний армянский полузащитник Генрих Мхитарян стал футболистом миланского "Интера" на правах свободного агента. Контракт подписан до июня 2024 года.
Ранее Генрих выступал за "Рому". В этом клубе он провел 117 матчей и забил 29 мячей, а также вместе с командой стал победителем Лиги конференций в прошлом сезоне. Портал Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 8 миллионов евро.
Также ранее игрок выступал за сборную Армении, где был капитаном. 3 марта Мхитарян объявил о завершении выступлений за национальную команду.
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