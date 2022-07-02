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Интер официально объявил о трансфере Мхитаряна

Италия
Обновлено
(1 голосов)

Клуб получил серьезное усиление

Интер официально объявил о трансфере Мхитаряна

Getty Images

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33-летний армянский полузащитник Генрих Мхитарян стал футболистом миланского "Интера" на правах свободного агента. Контракт подписан до июня 2024 года.

Ранее Генрих выступал за "Рому". В этом клубе он провел 117 матчей и забил 29 мячей, а также вместе с командой стал победителем Лиги конференций в прошлом сезоне. Портал Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 8 миллионов евро.

Также ранее игрок выступал за сборную Армении, где был капитаном. 3 марта Мхитарян объявил о завершении выступлений за национальную команду.

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В статье: Генрих Мхитарян Интер (Италия) Рома (Рим)
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Комментарии (1)
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Lazio1900
02.07.2022 в 14:15
Отличный игрок,в Роме был лучшим
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