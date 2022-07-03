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Челси предложили Ювентусу 70 миллионов евро за Де Лигта. Туринцы требуют 120
Бавария пока лишь сделала запрос
Фото: Football Today
Центрбек туринского "Ювентуса" Маттейс Де Лигт может покинуть команду в это межсезонье. Как сообщает журналист Альфредо Педулла, в нидерландце заинтересованы многие топ-клубы, среди них: "Челси", "Бавария" и "Ман Сити".
"Челси", по его информации, уже сделали официальное предложение за игрока в размере 70 миллионов евро. Однако, он также сообщает о том, что сам "Ювентус" намерен получить за одного из лучших молодых защитников мира 120 миллионов.
"Бавария" и "Манчестер Сити" же, как сообщается, пока только отправили запросы туринцам. Также сообщается о том, что "Ювентус" рассчитывает на большие бонусы в предстоящей сделке.
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