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Челси предложили Ювентусу 70 миллионов евро за Де Лигта. Туринцы требуют 120

Италия
(1 голосов)

Бавария пока лишь сделала запрос

Челси предложили Ювентусу 70 миллионов евро за Де Лигта. Туринцы требуют 120

Фото: Football Today

UA-Футбол
Новина українською

Центрбек туринского "Ювентуса" Маттейс Де Лигт может покинуть команду в это межсезонье. Как сообщает журналист Альфредо Педулла, в нидерландце заинтересованы многие топ-клубы, среди них: "Челси", "Бавария" и "Ман Сити".

"Челси", по его информации, уже сделали официальное предложение за игрока в размере 70 миллионов евро. Однако, он также сообщает о том, что сам "Ювентус" намерен получить за одного из лучших молодых защитников мира 120 миллионов.

"Бавария" и "Манчестер Сити" же, как сообщается, пока только отправили запросы туринцам. Также сообщается о том, что "Ювентус" рассчитывает на большие бонусы в предстоящей сделке.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Ювентус (Турин) Челси (Лондон) Манчестер Сити Матейс де Лигт
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