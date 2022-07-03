Новичок Серии А арендовал полузащитника Интера

"Монца" усиливает состав в преддверии старта в Серии А.

На своем официальном сайте клуб объявил об аренде полузащитника "Интера" Стефано Сенси. Соглашение рассчитано до 30 июня 2023 года.

Отметим, что во второй части прошлого сезона Сенси на правах аренды играл за "Сампдорию". В 11 матчах хавбек отличился одним голом.

Напомним, что новичок Серии А также стремится подписать Мауро Икарди и Оскара Мингесу.