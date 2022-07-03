Ювентус на следующей неделе оформит подписание двух звезд, которые являются свободными агентами

Итальянский "Ювентус" нашел усиление склада на рынке свободных агентов. На следующей неделе туринцы завершат сделки двух звезд. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

В новом сезоне в составе "бьянконери" будут выступать Поль Погба и Анхель Ди Мария. Эти футболисты решили не продлевать контракт с “Манчестер Юнайтед” и “Пари Сен-Жермен” соответственно и уйти с них, получив статус свободных агентов.

Соглашение “Ювентуса” с французским полузащитником уже заключено, а в контракте аргентинца остались лишь некоторые детали.

Отметим, что если Ди Мария станет полноценным новичком Ювентуса, то для Погба это уже будет второе пришествие в Турин. Француз в 2012-2016 гг. выступал за "бьянконери", и перешел в тот же МЮ за 105 миллионов евро.

Отметим, что аналитический портал Transfermarkt оценивает 34-летнего Ди Марию в 12 миллионов евро, а 29-летнего Погбу в 48 млн евро.