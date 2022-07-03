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Ювентус на следующей неделе оформит подписание двух звезд, которые являются свободными агентами
Бизнес по-турински
Фото: twitter.com/paulpogba
Итальянский "Ювентус" нашел усиление склада на рынке свободных агентов. На следующей неделе туринцы завершат сделки двух звезд. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
В новом сезоне в составе "бьянконери" будут выступать Поль Погба и Анхель Ди Мария. Эти футболисты решили не продлевать контракт с “Манчестер Юнайтед” и “Пари Сен-Жермен” соответственно и уйти с них, получив статус свободных агентов.
Соглашение “Ювентуса” с французским полузащитником уже заключено, а в контракте аргентинца остались лишь некоторые детали.
Отметим, что если Ди Мария станет полноценным новичком Ювентуса, то для Погба это уже будет второе пришествие в Турин. Француз в 2012-2016 гг. выступал за "бьянконери", и перешел в тот же МЮ за 105 миллионов евро.
Отметим, что аналитический портал Transfermarkt оценивает 34-летнего Ди Марию в 12 миллионов евро, а 29-летнего Погбу в 48 млн евро.
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