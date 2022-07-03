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Кейлор Навас может перейти в Наполи и стать основным вратарем, вместо Мерета

Италия
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ПСЖ делает Доннарумму безоговорочно первым вратарем клуба

Кейлор Навас может перейти в Наполи и стать основным вратарем, вместо Мерета

Фото: Football Espana

UA-Футбол
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Костариканский голкипер "ПСЖ" Кейлор Навас близок к уходу из клуба. Вратарь за весь прошлый сезон сыграл лишь 26 матчей, соревнуясь за игровое время с итальянцем Джанлуиджи Доннаруммой.

Однако, как сообщает издание Foot Mercato итальянскому "Наполи" интересен Навас в качестве основного голкипера. У клуба возникли проблемы с продлением контракта с его нынешним первым выбором – итальянцем Алексом Меретом.

"ПСЖ" же также заинтересованы в продаже костариканца, ведь, согласно информации издания, руководство клуба намерено сделать Доннарумму безоговорочно главным вратарем клуба, что вызвало бы недовольство Наваса.

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В статье: Кейлор Навас Наполи (Неаполь) Джанлуиджи Доннарумма Алекс Мерет ПСЖ
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