Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Кейлор Навас может перейти в Наполи и стать основным вратарем, вместо Мерета
ПСЖ делает Доннарумму безоговорочно первым вратарем клуба
Фото: Football Espana
Костариканский голкипер "ПСЖ" Кейлор Навас близок к уходу из клуба. Вратарь за весь прошлый сезон сыграл лишь 26 матчей, соревнуясь за игровое время с итальянцем Джанлуиджи Доннаруммой.
Однако, как сообщает издание Foot Mercato итальянскому "Наполи" интересен Навас в качестве основного голкипера. У клуба возникли проблемы с продлением контракта с его нынешним первым выбором – итальянцем Алексом Меретом.
"ПСЖ" же также заинтересованы в продаже костариканца, ведь, согласно информации издания, руководство клуба намерено сделать Доннарумму безоговорочно главным вратарем клуба, что вызвало бы недовольство Наваса.
Популярное сейчас
- Генштаб: На Южнобужском направлении враг сосредотачивает усилия на недопущении продвижения ВСУ
- Тимощук вместе с еще одним экс-игроком сборной Украины примут участие в товарищеском матче в россии
- Красников сообщил, что может стать спортивным директором Днепра-1, а Кучер – тренером
- Ювентус официально попрощался с Моратой, Дибалой и Бернардески
- Звезда Динамо Виктор Цыганков сыграл свадьбу со своей очаровательной второй половинкой. ФОТО
- Эрлинг Холанд сыграл в футбол с подростками на пляже во время отдыха. ВИДЕО