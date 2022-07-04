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Ювентус стремится подписать нападающего Ливерпуля
Бразилец может продолжить карьеру в Серии А
Роберто Фирмино
"Ювентус" хочет подписать контракт с нападающим "Ливерпуля" Роберто Фирмино. Об этом сообщает издание Mirror.
Туринский клуб уверен, что сможет приобрести бразильца по доступной цене, ведь вероятнее всего Роберто в следующем сезоне в "Ливерпуле" будет игроком запаса. Напомним, что недавно контракт со второй командой Англии продлил Мохамед Салах.
"Ювентус" предложит за трансфер Фирмино 25 миллионов евро.
За "Ливерпуль" Роберто сыграл 327 матчей, в которых забил 98 голов и отдал 74 результативных передачи.
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