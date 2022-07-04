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Милан презентовал домашний комплект формы на сезон-2022/23

Италия
(1 голосов)

Экипировка выполнена в традиционных цветах клуба

Милан презентовал домашний комплект формы на сезон-2022/23

Фото: acmilan.com

Новина українською

Действующий чемпионат Италии "Милан" представил домашний комплект игровой формы на сезон-2022/23.

Игровая экипировка выполнена в традиционных для “россонери“ красно-черных цветах. На манжетах рукавов джерси присутствуют цвета итальянского флага, а на спине размещается надпись "Sempre Milan".

Новую экипировку для "россонери" изготовила немецкая фирма Puma.

Напомним, в сезоне-2021/22 "Милан" впервые с 2011 года стал чемпионом Италии, опередив идущий вторым "Интер" на два очка.

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Милан презентовал домашний комплект формы на сезон-2022/23 - изображение 1Милан презентовал домашний комплект формы на сезон-2022/23 - изображение 2Милан презентовал домашний комплект формы на сезон-2022/23 - изображение 3

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В статье: Милан
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Источник:
acmilan.com

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Комментарии (1)
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kape332
04.07.2022 в 14:33
Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайт прогнозов на футбол, ну думаю 100% очередное шляпа... Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче теперь жду выхода прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот --- Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) --- Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто он, я бы его сейчас отблагодарил.
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