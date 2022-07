Милан презентовал домашний комплект формы на сезон-2022/23

Действующий чемпионат Италии "Милан" представил домашний комплект игровой формы на сезон-2022/23.

Игровая экипировка выполнена в традиционных для “россонери“ красно-черных цветах. На манжетах рукавов джерси присутствуют цвета итальянского флага, а на спине размещается надпись "Sempre Milan".

Новую экипировку для "россонери" изготовила немецкая фирма Puma.

Напомним, в сезоне-2021/22 "Милан" впервые с 2011 года стал чемпионом Италии, опередив идущий вторым "Интер" на два очка.

Iconic stripes for an eternal club ❤️????

The 2022/23 @pumafootball Home Kit has arrived. Available now. #SempreMilan pic.twitter.com/errvWwScF1