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Милан презентовал домашний комплект формы на сезон-2022/23
Экипировка выполнена в традиционных цветах клуба
Фото: acmilan.com
Действующий чемпионат Италии "Милан" представил домашний комплект игровой формы на сезон-2022/23.
Игровая экипировка выполнена в традиционных для “россонери“ красно-черных цветах. На манжетах рукавов джерси присутствуют цвета итальянского флага, а на спине размещается надпись "Sempre Milan".
Новую экипировку для "россонери" изготовила немецкая фирма Puma.
Напомним, в сезоне-2021/22 "Милан" впервые с 2011 года стал чемпионом Италии, опередив идущий вторым "Интер" на два очка.
Iconic stripes for an eternal club ❤️????— AC Milan (@acmilan) July 4, 2022
The 2022/23 @pumafootball Home Kit has arrived. Available now. #SempreMilan pic.twitter.com/errvWwScF1
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