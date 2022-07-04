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Экс-помощник де Дзерби в Шахтере вошел в тренерский штаб Ювентуса

Италия
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Пошел на повышение

Экс-помощник де Дзерби в Шахтере вошел в тренерский штаб Ювентуса

Фото: Juventus Football Club

UA-Футбол
Новина українською

Недавно работавший в "Шахтере" Паоло Бьянко трудоустроился в Италии.

По данным пресс-служба "Ювентуса", 44-летний итальянец вошел в тренерский штаб Макса Аллегри. В Украине Бьянко был помощником Роберто де Дзерби.

Отметим, что с большой долей вероятности и сам де Дзерби вскоре окажется без работы. В "Шахтере" его должен будет заменить Игор Йовичевич.

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В статье: Ювентус (Турин) Паоло Бьянко
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