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Экс-помощник де Дзерби в Шахтере вошел в тренерский штаб Ювентуса
Пошел на повышение
Фото: Juventus Football Club
Недавно работавший в "Шахтере" Паоло Бьянко трудоустроился в Италии.
По данным пресс-служба "Ювентуса", 44-летний итальянец вошел в тренерский штаб Макса Аллегри. В Украине Бьянко был помощником Роберто де Дзерби.
Ufficiale | Benvenuto a Paolo Bianco, che entra nello staff della Juventus come collaboratore tecnico! pic.twitter.com/UIPrcK0D1U— JuventusFC (@juventusfc) July 4, 2022
Отметим, что с большой долей вероятности и сам де Дзерби вскоре окажется без работы. В "Шахтере" его должен будет заменить
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