Экс-помощник де Дзерби в Шахтере вошел в тренерский штаб Ювентуса

Недавно работавший в "Шахтере" Паоло Бьянко трудоустроился в Италии.

По данным пресс-служба "Ювентуса", 44-летний итальянец вошел в тренерский штаб Макса Аллегри. В Украине Бьянко был помощником Роберто де Дзерби.

Ufficiale | Benvenuto a Paolo Bianco, che entra nello staff della Juventus come collaboratore tecnico! pic.twitter.com/UIPrcK0D1U — JuventusFC (@juventusfc) July 4, 2022

Отметим, что с большой долей вероятности и сам де Дзерби вскоре окажется без работы. В "Шахтере" его должен будет заменить Игор Йовичевич .