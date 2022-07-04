Сумма еще обговорена. Фиорентина хочет подписать Додо до 10-го июля

"Фиорентина" продолжает вести переговоры о переходе бразильца Додо.

По данным TUTTOmercatoWEB, "фиалки" так и не смогли договориться с "Шахтером" о сумме компенсации. Разница между предложенным и желаемым составляет порядка двух миллионов.

Однако источник считает, что стороны все-таки смогут договориться. "Фиорентина" хочет, чтобы сделка была закрыта до десятого июля.