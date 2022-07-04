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Сумма еще обговорена. Фиорентина хочет подписать Додо до 10-го июля

Италия
(1 голосов)

Вероятно, стороны договорятся

Сумма еще обговорена. Фиорентина хочет подписать Додо до 10-го июля

Фото: ФК Шахтер

UA-Футбол
Новина українською

"Фиорентина" продолжает вести переговоры о переходе бразильца Додо.

По данным TUTTOmercatoWEB, "фиалки" так и не смогли договориться с "Шахтером" о сумме компенсации. Разница между предложенным и желаемым составляет порядка двух миллионов.

Однако источник считает, что стороны все-таки смогут договориться. "Фиорентина" хочет, чтобы сделка была закрыта до десятого июля.

Напомним, что на прошедшей неделе в Италию ушел другой игрок "горняков" Маркос Антонио.

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В статье: Шахтер (Донецк) Фиорентина (Флоренция) Додо
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Источник:
TUTTOmercatoWEB

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