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Сумма еще обговорена. Фиорентина хочет подписать Додо до 10-го июля
Вероятно, стороны договорятся
Фото: ФК Шахтер
"Фиорентина" продолжает вести переговоры о переходе бразильца Додо.
По данным TUTTOmercatoWEB, "фиалки" так и не смогли договориться с "Шахтером" о сумме компенсации. Разница между предложенным и желаемым составляет порядка двух миллионов.
#Fiorentina’s new signings— Nicolò Schira (@NicoSchira) July 4, 2022
✅ Rolando #Mandragora
✅ Pierluigi #Gollini
⏳ Luka #Jovic
???? #Dodò #transfers
Однако источник считает, что стороны все-таки смогут договориться. "Фиорентина" хочет, чтобы сделка была закрыта до десятого июля.
Напомним, что на прошедшей неделе в Италию ушел другой игрок "горняков"
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