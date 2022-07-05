Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Новичок Серии А арендует конкурента Малиновского
Хавбек следующий сезон будет играть за "Монцу"
Маттео Пессина
Полузащитник "Аталанты" Маттео Пессина близок к переходу в "Монцу". По информации Джанлуки Ди Марцио, Маттео в следующем сезоне на правах аренды будет играть в составе новичка Серии А.
Отметим, что по завершении арендного соглашения "Монца" может выкупить контракт хавбека за 15 миллионов евро.
Пессина является воспитанником "Монцы". Маттео даже успел сыграть один сезон в третьем по силе дивизионе Италии.
В прошлом сезоне 25-летний футболист в 37 матчах за "Аталанту" забил два гола и отдал одну результативную передачу.
Популярное сейчас
- Кессье и Кристенсен в Барсе, Мхитарян и Онана в Интере. Все топ-трансферы Европы летом-2022
- Детонировало около 2 часов. ВСУ уничтожили важный для россиян склад боеприпасов на Донбассе
- Оккупанты выпустили 7 ракет по Днепропетровщине, также взрывы зафиксированы в еще 2 городах
- Официально: Франк Кессье - игрок Барселоны
- Красотка дня. Очаровательная девушка, которая защищает Украину в составе 93-ї ОМБр Холодний яр. ФОТО
- Звезда Динамо Виктор Цыганков сыграл свадьбу со своей очаровательной второй половинкой. ФОТО