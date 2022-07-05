  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Новичок Серии А арендует конкурента Малиновского
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Новичок Серии А арендует конкурента Малиновского

Италия
(1 голосов)

Хавбек следующий сезон будет играть за "Монцу"

Новичок Серии А арендует конкурента Малиновского

Маттео Пессина

Новина українською

Полузащитник "Аталанты" Маттео Пессина близок к переходу в "Монцу". По информации Джанлуки Ди Марцио, Маттео в следующем сезоне на правах аренды будет играть в составе новичка Серии А.

Отметим, что по завершении арендного соглашения "Монца" может выкупить контракт хавбека за 15 миллионов евро.

Пессина является воспитанником "Монцы". Маттео даже успел сыграть один сезон в третьем по силе дивизионе Италии.

В прошлом сезоне 25-летний футболист в 37 матчах за "Аталанту" забил два гола и отдал одну результативную передачу.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Аталанта (Бергамо) Монца (Италия) Маттео Пессина
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде