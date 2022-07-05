Новичок Серии А арендует конкурента Малиновского

Полузащитник "Аталанты" Маттео Пессина близок к переходу в "Монцу". По информации Джанлуки Ди Марцио, Маттео в следующем сезоне на правах аренды будет играть в составе новичка Серии А.

Отметим, что по завершении арендного соглашения "Монца" может выкупить контракт хавбека за 15 миллионов евро.

Пессина является воспитанником "Монцы". Маттео даже успел сыграть один сезон в третьем по силе дивизионе Италии.

В прошлом сезоне 25-летний футболист в 37 матчах за "Аталанту" забил два гола и отдал одну результативную передачу.