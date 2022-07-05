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Давняя цель Моуриньо. Рома объявила о подписании турецкого защитника Лилля
Жозе должен быть доволен
Roma
Итальянская "Рома" презентовала турецкого защитника Зеки Челика из французского "Лилля"; по информации прессы, игрок перешел в стан "волков" за 7 миллионов евро. Контракт между сторонами подписан до лета 2026 года, Челик взял в "Роме" 19-й номер.
Зеки провел в "Лилле" четыре года, став в составе французском команды чемпионом Лиги 1 в 2021 году. В прошлой кампании он сыграл 40 матчей (3 гола и 3 ассиста). За сборную Турции 25-летний защитник провел 32 поединка (2 забитых мяча).
Ciao Roma????— Mehmet Zeki Çelik (@mzekicelik17) July 5, 2022
Sono molto orgoglioso di aver firmato con questo grande club e di essere uno dei giallorossi ????????
Darò tutto per onorare questa maglia e non vedo l'ora di giocare davanti ai tifosi innamorati della “Magica” ????????❤️
DAJE ROMA @OfficialASRoma #ASRoma pic.twitter.com/5BGfYmTgmw
Это уже третий новичок римлян. Ранее "волки" подписали хавбека Неманью Матича и голкипера Миле Свилара.
???? ???????????????????????????? | Zeki Celik ????????????— AS Roma English (@ASRomaEN) July 5, 2022
The club is delighted to confirm the signing of the Turkish full-back!
We are also proud to continue assisting in the search for missing children worldwide. ????
#ASRoma | @ICMEC_official pic.twitter.com/9kW1EL8Jma
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