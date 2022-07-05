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Давняя цель Моуриньо. Рома объявила о подписании турецкого защитника Лилля

Италия
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Жозе должен быть доволен

Давняя цель Моуриньо. Рома объявила о подписании турецкого защитника Лилля

Roma

Новина українською

Итальянская "Рома" презентовала турецкого защитника Зеки Челика из французского "Лилля"; по информации прессы, игрок перешел в стан "волков" за 7 миллионов евро. Контракт между сторонами подписан до лета 2026 года, Челик взял в "Роме" 19-й номер.

Зеки провел в "Лилле" четыре года, став в составе французском команды чемпионом Лиги 1 в 2021 году. В прошлой кампании он сыграл 40 матчей (3 гола и 3 ассиста). За сборную Турции 25-летний защитник провел 32 поединка (2 забитых мяча).

Это уже третий новичок римлян. Ранее "волки" подписали хавбека Неманью Матича и голкипера Миле Свилара.

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В статье: Рома (Рим) Лилль Зеки Челик
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Источник:
AS Roma

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