Талисман Клоппа уехал в Италию. Дивок Ориги - игрок Милана

Дивок Ориги - игрок итальянского "Милана". Об этом передает пресс-служба "россонери".

С 27-летним бельгийским форвардом был подписан четырехлетний контракт. Достался чемпион Италию он бесплатно, поскольку имел статус свободного агента.

Последним клубом Ориги был "Ливерпуль", с которым он завоевал шесть титулов (в их числе ЛЧ и АПЛ), но никогда не был железным футболистом старта. Также Дивок успел поиграть за "Лилль" и "Вольфсбург".