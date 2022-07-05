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Талисман Клоппа уехал в Италию. Дивок Ориги - игрок Милана

Италия
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Интересное усиление чемпиона Италии

Талисман Клоппа уехал в Италию. Дивок Ориги - игрок Милана

Фото: Associazione Calcio Milan

UA-Футбол
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Дивок Ориги - игрок итальянского "Милана". Об этом передает пресс-служба "россонери".

С 27-летним бельгийским форвардом был подписан четырехлетний контракт. Достался чемпион Италию он бесплатно, поскольку имел статус свободного агента.

Последним клубом Ориги был "Ливерпуль", с которым он завоевал шесть титулов (в их числе ЛЧ и АПЛ), но никогда не был железным футболистом старта. Также Дивок успел поиграть за "Лилль" и "Вольфсбург".

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Ранее сообщалось, что "Милан" может продлить контракт с травмированным Златаном Ибрагимовичем.

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В статье: Дивок Ориги Милан
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