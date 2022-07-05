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Талисман Клоппа уехал в Италию. Дивок Ориги - игрок Милана
Интересное усиление чемпиона Италии
Фото: Associazione Calcio Milan
Дивок Ориги - игрок итальянского "Милана". Об этом передает пресс-служба "россонери".
С 27-летним бельгийским форвардом был подписан четырехлетний контракт. Достался чемпион Италию он бесплатно, поскольку имел статус свободного агента.
Official Statement: @DivockOrigi ➡️ https://t.co/tIqImpddjT— AC Milan (@acmilan) July 5, 2022
Comunicato Ufficiale: Divock Origi ➡️ https://t.co/DavAjoDHeK#ReadyToLeaveAMark #SempreMilan pic.twitter.com/yLjLrju31A
Последним клубом Ориги был "Ливерпуль", с которым он завоевал шесть титулов (в их числе ЛЧ и АПЛ), но никогда не был железным футболистом старта. Также Дивок успел поиграть за "Лилль" и "Вольфсбург".
Ранее сообщалось, что "Милан" может продлить контракт с травмированным
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