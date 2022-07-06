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40-летний Ибрагимович согласовал новый контракт с Миланом

Италия
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Швед продолжает восстанавливаться после травмы

40-летний Ибрагимович согласовал новый контракт с Миланом

Фото: Eurosport

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Нападающий "Милана" Златан Ибрагимович договорился о подписании нового контракта с "россонери".

Соглашение будет рассчитано до 30 июня 2023 года, сообщает Sky Sport Italia. Зарплата 40-летнего шведа составит 1-1,5 миллиона евро плюс бонусы, зависящие от результативных действий.

Официальное подписание ожидается в ближайшие дни. В прошлом сезоне Ибрагимович отыграл 27 матчей за "красно-черных", забив 8 голов и отдав 3 результативные передачи.

Напомним, в мае Златан перенес операцию на колене. Сообщалось, что его восстановление займет 7-8 месяцев. В октябре форварду исполнится 41 год.

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В статье: Златан Ибрагимович Милан
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Источник:
Sky Sport Italia

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