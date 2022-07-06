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Интер объявил об аренде воспитанника Милана

Италия
(1 голосов)

Соглашение - до конца сезона с опцией выкупа

Интер объявил об аренде воспитанника Милана

Фото: inter.it

Новина українською

Защитник "Кальяри" Рауль Белланова пополнил состав "Интера". Об этом сообщает официальный сайт "нерадзурри".

Миланский клуб согласовал с "сардинцами" аренду 22-летнего итальянца до конца сезона. При этом, у "Интера" будет возможность выкупа Беланнова. По информации СМИ, "Кальяри" сможет заработать на своем трансфере не менее 3 млн евро.

Отметим, Беланнов - воспитанник "Милана", но за первую команду так и не сыграл. В сезоне-2021/22 Рауль в составе "Кальяри" провел 31 матч, забил 1 гол и выполнил 2 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 7 млн евро.

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В статье: Интер (Милан) Кальяри Рауль Белланова
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Источник:
inter.it

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