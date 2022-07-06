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Интер объявил об аренде воспитанника Милана
Соглашение - до конца сезона с опцией выкупа
Фото: inter.it
Защитник "Кальяри" Рауль Белланова пополнил состав "Интера". Об этом сообщает официальный сайт "нерадзурри".
Миланский клуб согласовал с "сардинцами" аренду 22-летнего итальянца до конца сезона. При этом, у "Интера" будет возможность выкупа Беланнова. По информации СМИ, "Кальяри" сможет заработать на своем трансфере не менее 3 млн евро.
Отметим, Беланнов - воспитанник "Милана", но за первую команду так и не сыграл. В сезоне-2021/22 Рауль в составе "Кальяри" провел 31 матч, забил 1 гол и выполнил 2 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 7 млн евро.
Attenzione, nuovo treno in arrivo: ???? Fermata Milano, #WelcomeRaoul! #ForzaInter pic.twitter.com/sf3c9UOW6m— Inter (@Inter) July 6, 2022
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