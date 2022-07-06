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Анхель Ди Мария согласился на переход в Ювентус

Италия
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Аргентинец определился с новым клубом

Анхель Ди Мария согласился на переход в Ювентус

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Аргентинский вингер Анхель Ди Мария, который покинул "ПСЖ" на правах свободного агента, определился с новым клубом.

34-летний футболист в ближайшее время станет игроком "Ювентуса", сообщает журналист Фабрицио Романо. По информации источника, соглашение Ди Марии со "старой синьорой" будет рассчитано на один сезон.

Отмечается, что аргентинец вылетит в Италию уже на этой неделе, где и завершит свой трансфер. Сообщалось, что его зарплата в туринском клубе будет 7 миллионов евро в год. Напомним, с 1 июля Анхель находится в статусе свободного агента, поскольку его контракт с "ПСЖ" истек.

Кроме того, инсайдер добавил, что в субботу в Турин прибудет Поль Погба, который также уже согласовал контракт с "Ювентусом". Этим летом француз покинул "Манчестер Юнайтед" в связи с истечением срока трудового соглашения.

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В статье: Ювентус (Турин) Анхель Ди Мария Поль Погба
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