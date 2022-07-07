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Бразилец в полузащиту. Аталанта оформила первый летний трансфер за 21 млн
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"Аталанта" объявила о трансфере бразильского полузащитника Эдерсона, который последние полгода выступал за "Салернитану".
22-летний центральный хавбек переехал в Серию А из "Коринтианса" в январе. Успел поучаствовать в 15 матчах, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу. Этого хватило руководству бергамского клуба, чтобы сделать обильное предложение.
По информации Transfermarkt, "Аталанта" заплатила "Салернитане" 21 млн евро. Примечательно, что Эдерсон переходил из "Коринтианса" за 6,5 млн. евро.
Бразилец будет играть в Бергамо под 13-м номером.
C’è un nuovo supereroe nerazzurro in città!— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) July 6, 2022
Bem-vindo, Ederson! ????????
There’s a new superhero in #Bergamo!
Welcome, #Ederson!
https://t.co/8kQH5Pbaal#BenvenutoEderson #GoAtalantaGo pic.twitter.com/D97IJUT7Nw
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