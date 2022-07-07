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Салернитана подписала лучшего друга Холанда. Он сбежал из россии, не сыграв ни минуты

Италия
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Эрик Ботхейм продолжит карьеру в нормальном чемпионате

Салернитана подписала лучшего друга Холанда. Он сбежал из россии, не сыграв ни минуты

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Massimo Insabato/Archivio Massimo Insabato/Mondadori Portfolio

Новина українською

"Салернитана" объявила о переходе центрфорварда Эрика Ботхейма по свободному трансферу. Контракт рассчитан до 2026 года.

22-летний норвежец обрел известность в "Буде-Глимт", в составе которого погромил "Рому" Жозе Моуриньо, оформив 3+3 в двух матчах.

После успеха с "Глимтом" Ботхейм перешел в "Краснодар", но уехал оттуда сразу после вторжения в Украину, так и не сыграв за россиян ни минуты. Таким образом, кубанцы просто потеряли 8,5 млн евро.

По информации норвежских СМИ, Ботхейм - лучший друг Эрлинга Холанда, с которым они знакомы еще с юношеской сборной.

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В статье: Салернитана "Краснодар" Будё-Глимт Эрик Ботхейм
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