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Салернитана подписала лучшего друга Холанда. Он сбежал из россии, не сыграв ни минуты
Эрик Ботхейм продолжит карьеру в нормальном чемпионате
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Massimo Insabato/Archivio Massimo Insabato/Mondadori Portfolio
"Салернитана" объявила о переходе центрфорварда Эрика Ботхейма по свободному трансферу. Контракт рассчитан до 2026 года.
22-летний норвежец обрел известность в "Буде-Глимт", в составе которого погромил "Рому" Жозе Моуриньо, оформив 3+3 в двух матчах.
После успеха с "Глимтом" Ботхейм перешел в "Краснодар", но уехал оттуда сразу после вторжения в Украину, так и не сыграв за россиян ни минуты. Таким образом, кубанцы просто потеряли 8,5 млн евро.
По информации норвежских СМИ, Ботхейм - лучший друг Эрлинга Холанда, с которым они знакомы еще с юношеской сборной.
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