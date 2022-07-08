Проклятие Скудетто? Поздние контракты Паоло Мальдини и Фредерика Массары не делают чести Милану

Антонио Кассано назвал Скудетто "Милана" "чудом, сравнимым с "Лестером". Кафу заявил: "Шедевр мастера. Я не могу найти других слов". Одними из главных мастеров без сомнений можно назвать Паоло Мальдини и Фредерика Массару. Со скромным бюджетом, без опыта, с тренером без трофеев в карьере они сумели построить успешный клуб и сплоченную команду. Но не разрушат ли их работу сверху?

Проклятие Скудетто

Скудетто уже становится чуть ли не проклятием. "Ювентус"-2019, -2020, "Интер"-2021 от празднований чемпионского титула сразу же перешли к бурному, нервному, дерганому лету, сменили тренера. "Милан" сменил владельца, провел настолько же дерганый июнь. Правда, июль начал бойко, подписав четырех игроков. Но их имена вовсе не удивили и не вдохновили.

Мальдини и Массара подписали новые двухлетние контракты 30-го июня, лишь за считанные часы до истечения предыдущих, а клуб официально объявил о них вечером первого июля. То есть официально почти сутки "дьяволы" оставались без технического и спортивного директоров.

В мае Мальдини в весьма остром интервью говорил о неуважении к работе его и Массары, о непрофессиональном поведении клуба, о неприятных ощущениях. В июле признал, что затягивание контрактов с ними задержало работу на трансферном рынке. Например, Свен Ботман хотел лишь в "Милан", но в итоге защитнику "Лилля" надоело ждать, а "Ньюкасл" предлагал намного больше.

Кто подписан? Выкуплены игравшие в команде в сезоне 2021/22 на правах аренды Алессандро Флоренци за 2.5 миллиона евро вместо 4.5 и Жуниор Мессиас за 4.5 вместо 5.5. Остался и третий вратарь Антонио Миранте. Эти трансферы также затянулись, но задержка как раз помогла добиться скидки.

Дивок Ориги - новичок и сильный, умный переход.

27-летнего игрока, которого Юрген Клопп называл легендой "Ливерпуля", удалось приманить всего 3.5 миллионами зарплаты. Его опыт и вместе с тем молодость, мотивация, желание после стольких лет на скамье на "Энфилде" доказать, что способен быть игроком стартового состава, одним из лидеров, очень важны. Но хватит ли его?

Не выглядит ли "Милан" слишком мелочным, недостаточно амбициозным с такими трансферами, да еще и с задержкой с ними на месяц? После Скудетто болельщики ожидают иного поведения, ожидают возвращения в гранды европейского футбола с более громкими именами и суммами.

Спортивный фонд

В апреле все СМИ сообщили о продаже клуба бахрейнскому фонду Investcorp за 1.2 миллиарда евро. Болельщики уже предвкушали приток нефтедолларов. Однако сделка сорвалась. А первого июня клуб перешел к американскому фонду Redbird.

Такое внимание к "Милану" не случайно. За четыре года с Elliott Management Group он совершил скачок в экономическом плане. От годового убытка в 196 миллионов евро к 40-50. В 2021-ом году активы клуба выросли на 151 миллион, к 578-ми - наивысший темп в Европе. Он мало должен банкам, поскольку получал кредиты от самого Elliott. Его доходы неуклонно растут (172-260 миллионов), расходы неуклонно снижаются.

С 2020-го года он заключил 30 спонсорских соглашений. Одно из последних - с Puma - увеличит доходы от производителя футболок с 14-ти до 30-ти миллионов в год (второе место в лиге, у "Интера" всего 12) с контрактом на шесть лет.

Особенно покупателей манит вопрос стадиона. Сейчас оба миланских клуба сотрудничают в постройке нового, частного. Итальянская бюрократия, как всегда, бешено сопротивляется, но проект реален. И именно благодаря ему стоимость покупки клуба возросла на 400 миллионов.

Redbird настроен серьезно. В отличие от старого фонда Elliott, известного как кризисный менеджер, он нов (основан в 2014-ом году), агрессивен, связан со спортом. Сотрудничает с Леброном Джеймсом, владеет крикетной командой, лигой американского футбола, футбольной "Тулузой" и десятью процентами акций компании, владеющей "Ливерпулем".

Президент "Тулузы" Дамьен Комолли рассказывает: "Redbird придает огромное значение передовым технологиям и скаутингу. Мы следим за сорока тысячами игроков в 70-ти лигах. Мы и покупаем информацию, и создаем и обрабатываем ее с помощью наших алгоритмов". И такая программа как раз для "Милана". Поскольку сами "дьяволы" очень плотно работают с технологией, различными алгоритмами, аналитическим скаутингом.

Борьба и работа

Вместе с тем, вопросов немало. Во-первых, сама сделка о продаже состоится лишь в сентябре. Сейчас все еще рулит скупой Elliott. Более того, сам Redbird не позволяет более 50-ти миллионов на Меркато, хотя ожидали сто. Для сделки он берет кредиты, в том числе у самого Elliott. Два фонда будут руководить клубом вместе. Почва для конфликтов, борьбы за влияние.

С борьбой за влияние связана и тягомотина с контрактами. Не секрет, что Мальдини не в лучших отношениях с Генеральным директором Иваном Газидисом. Как говорят, Паоло требовал большей независимости, свободы в принятии решений и больше денег на трансферы. Причем вряд ли получил. Разве что ему обещали, что Газидис уйдет по окончании контракта в октябре.

Фабио Каресса из Sky считает подписание вынужденным. "Я считаю, что ни Мальдини, ни Массара не были убеждены в новом контракте. Да, Паоло никогда не скажет о таком. Но его слова "да, мы подписали, на последней минуте", можно интерпретировать как недовольство, как ощущение неуважения к проделанной ими работе. Мне кажется, их отношения с новым руководством плохи".



Ясно, что роль обоих в развитии клуба велика. Мальдини - лицо проекта, магнит и ментор для игроков. Его слушают с раскрытым ртом.

Массара - молчаливый, интроверт. Но настоящий профи, с энциклопедическими знаниями. Владеет пятью языками, в том числе блестяще - французским (его мать в Совете Директоров парижского Лувра). Французская колония команды общается прежде всего с ним.

"Своим присутствием Паоло гарантирует поддержку тренера и внедрение своего духа победителя и ДНК "Милана". В тяжелые моменты он всегда находит нужный баланс для помощи раздевалке. Благодаря ему команда совершила большой скачок вперед", - говорит Кларенс Зеедорф.

"Я видел великолепную клубную работу без эго, что для Италии редкость. Заслуги Мальдини и Массары в поиске молодых талантов велики. Нужно понимать футбол для того, чтобы найти Калулу и Салемакерса", - считает Арриго Сакки. "И даже хорошо, что нет денег на трансферы. Когда денег нет, ты фокусируешься на идеях, начинаешь думать головой".

Думая головой, Мальдини, Массара и главный скаут Джеффри Монкада вытащили Оливье Жиру из "Челси" почти бесплатно, задешево взяли Мессиаса, Тонали и Беннасера, вылетевших со своими клубами, нашли на краю скамьи запасных "Челси" Фикайо Томори, вытащили из забытья Симона Кьера, Калулу из юношеской команды "Лиона".

Тонали и Леау начали в "Милане" плохо. Болельщики давили на них, также требовали убрать из команды Кесси после подписания им контракта с "Барселоной". Но Мальдини и Массара не поддались и дождались прорыва троих. Убедили игрока сборной Италии Флоренци стать запасным. Вернули Златана Ибрагимовича. Построили молодежный проект (самый молодой чемпион Италии в 21-ом веке) при поддержке ветеранов.

"Милану" не хватало такой фигуры как Мальдини", - заявляет Жиру. "Он приходит на тренировки каждый день, всегда близок к игрокам. Все спланировано, ничего не делают случайно".

Сила и слабость "Милана"

"Мальдини и Массара олицетворяют нашу силу", - говорит президент клуба Паоло Скарони. Но не уменьшили ли эту силу долгим ожиданием новых контрактов и скупостью в Меркато? Тем более, что тандем все еще неопытен, ошибается. Он совершенно не умеет продавать, зарабатывать. Сейчас бесплатно ушли капитан Алессио Романьоли и Кесси, год тому - Джанлуиджи Доннарумма и Хакан Чалханоглу.

Правда, за эти уходы их хвалят. Считая, что избавились от шантажа игроков и их агентов. Спортивный директор "Сампдории" Даниэле Фаджиано заявил: "Узнав, что этих игроков не продлят, я позвонил Мальдини и Массаре и поздравил их. До этого нами все командовали, но "Милан" изменил курс, дал новую жизнь футболу. Теперь мы, спортивные директоры, станем сильнее. Хорошо, что футбол так изменяется".

И сейчас оба уже призывают забыть о Скудетто и искать новые вершины. Прежде всего - в Лиге Чемпионов, где семикратный ее победитель не потерпит очередного последнего места в группе. Да и выиграть два Скудетто подряд всего в третий раз в истории клуба (да, всего) будет вершиной.

"Сейчас нужно желать открыть новую эру и соперничать с лучшими", - говорит Мальдини. "Но если мы лишь захотим сохранить уровень, без инвестиций, без идеи, достойной "Милана", мы останемся просто среди 6-7 лучших команд Италии, надеясь когда-то выиграть Скудетто вновь. Владельцы должны понять, что нынешний трехлетний цикл завершен и определить новую стратегию на будущее".

С Мальдини, Массарой, Монкадой, Стефано Пиоли "Милан" в хороших руках. Своей работой они полностью заслужили Скудетто, заслуживают повести клуб в новую эру. Но все же и они не всесильны. А ситуация в кабинетах над ними угрожает им и клубу.