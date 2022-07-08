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Остались формальности. Ди Мария проходит медосмотр перед трансфером в Ювенутс
Топ-исполнитель бесплатно достанется туринцам
Фото: Juventus Football Club
Уже в скором времени Анхель ди Мария станет игроком "Ювентуса". Этого не скрывает даже пресс-служба итальянского гранда.
Опытный аргентинец прибыл в Турин, где проходит медосмотр. "Юве" выложил фотографии футболиста с данной процедуры, а также совместную фотографию Анхеля с будущим тренером - Максом Аллегри.
Visite mediche ✅ Next... pic.twitter.com/vSeVF7yx7e— JuventusFC (@juventusfc) July 8, 2022
Туринцам ди Мария достанется бесплатно, поскольку недавно он покинул "ПСЖ". Анхель подпишет однолетний контракт. Для него это будет первый опыт выступлений в Серии А.
Отметим, что в скором времени "Ювентус" также оформит бесплатный трансфер Поля Погба.
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