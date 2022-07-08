На пороге грандиозного возвращения. Погба прибыл в Турин для трансфера в Ювентус

Поль Погба вскоре вновь футболистом "Ювентуса".

Пресс-служба туринского клуба выложило видео, как французский полузащитник прилетел в Турин для подписания контракта. На завтра запланирован медосмотр.

Напомним, что в 2012-м "Юве" бесплатно подписал Погба, сделал его звездой и продал в "МЮ" за 105 миллионов. Прошло шесть лет и Поль возвращается в Турин и снова в качестве свободного агента.