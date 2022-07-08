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На пороге грандиозного возвращения. Погба прибыл в Турин для трансфера в Ювентус

Италия
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Поистине гениальный трансфер "старой синьоры"

На пороге грандиозного возвращения. Погба прибыл в Турин для трансфера в Ювентус

Фото: Juventus FC

UA-Футбол
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Поль Погба вскоре вновь футболистом "Ювентуса".

Пресс-служба туринского клуба выложило видео, как французский полузащитник прилетел в Турин для подписания контракта. На завтра запланирован медосмотр.

Напомним, что в 2012-м "Юве" бесплатно подписал Погба, сделал его звездой и продал в "МЮ" за 105 миллионов. Прошло шесть лет и Поль возвращается в Турин и снова в качестве свободного агента.

Отметим, что "Юве" вскоре объявит о трансфере другого топ-футболиста - Анхеля ди Марии.

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В статье: Ювентус (Турин) Поль Погба
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