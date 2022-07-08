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На пороге грандиозного возвращения. Погба прибыл в Турин для трансфера в Ювентус
Поистине гениальный трансфер "старой синьоры"
Фото: Juventus FC
Поль Погба вскоре вновь футболистом "Ювентуса".
Пресс-служба туринского клуба выложило видео, как французский полузащитник прилетел в Турин для подписания контракта. На завтра запланирован медосмотр.
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Напомним, что в 2012-м "Юве" бесплатно подписал Погба, сделал его звездой и продал в "МЮ" за 105 миллионов. Прошло шесть лет и Поль возвращается в Турин и снова в качестве свободного агента.
Отметим, что "Юве" вскоре объявит о трансфере другого топ-футболиста -
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