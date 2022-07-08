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Когда-то за него заплатили 60 миллионов. Фиорентина подписала форварда Реала
В столице Испании серб провалился
Фото: ACF Fiorentina
Лука Йович официально сменил "Реал" на "Фиорентину".
О самой сделке известно не очень много. "Фиалки" пишут о полноценном трансфере, в то время как СМИ писали о том, что Лука подпишет контракт по схеме 2+1. Сумма отступных не разглашается - "Реал" получит 50 процентов от последующей продаже.
Welcome, Luka Jovic ⚜️#ForzaViola #Fiorentina #ACFFiorentina pic.twitter.com/n5w57JoSSE— ACF Fiorentina English (@ACFFiorentinaEN) July 8, 2022
За Йовича "сливочные" заплатили 60 миллионов летом 2019-го года, но в столице Испании серб провалился. В сумме он успел провести лишь 51 матч, совершив за три года восемь результативных действий (5+3).
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