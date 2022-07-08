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Когда-то за него заплатили 60 миллионов. Фиорентина подписала форварда Реала

Италия
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В столице Испании серб провалился

Когда-то за него заплатили 60 миллионов. Фиорентина подписала форварда Реала

Фото: ACF Fiorentina

UA-Футбол
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Лука Йович официально сменил "Реал" на "Фиорентину".

О самой сделке известно не очень много. "Фиалки" пишут о полноценном трансфере, в то время как СМИ писали о том, что Лука подпишет контракт по схеме 2+1. Сумма отступных не разглашается - "Реал" получит 50 процентов от последующей продаже.

За Йовича "сливочные" заплатили 60 миллионов летом 2019-го года, но в столице Испании серб провалился. В сумме он успел провести лишь 51 матч, совершив за три года восемь результативных действий (5+3).

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В статье: Реал (Мадрид) Фиорентина (Флоренция) Лука Йович
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