Лацио подписал защитника Вероны

"Лацио" подписал контракт с защитником "Вероны" Николо Казале.

За трансфер 24-летнего игрока римский клуб заплатил 10 миллионов евро. Соглашение рассчитано до лета 2027 года.

В прошлом сезоне Серии А Казале сыграл 37 матчей за "Верону", в которых отдал две результативные передачи.