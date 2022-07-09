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Лацио подписал защитника Вероны
Римский клуб отдал за игрока 10 миллионов евро
Николо Казале
"Лацио" подписал контракт с защитником "Вероны" Николо Казале.
За трансфер 24-летнего игрока римский клуб заплатил 10 миллионов евро. Соглашение рассчитано до лета 2027 года.
В прошлом сезоне Серии А Казале сыграл 37 матчей за "Верону", в которых отдал две результативные передачи.
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Источник:ФК Лацио
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