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Лацио подписал защитника Вероны

Италия
(1 голосов)

Римский клуб отдал за игрока 10 миллионов евро

Лацио подписал защитника Вероны

Николо Казале

Новина українською

"Лацио" подписал контракт с защитником "Вероны" Николо Казале.

За трансфер 24-летнего игрока римский клуб заплатил 10 миллионов евро. Соглашение рассчитано до лета 2027 года.

В прошлом сезоне Серии А Казале сыграл 37 матчей за "Верону", в которых отдал две результативные передачи.

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В статье: Лацио (Рим) Верона
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Источник:
ФК Лацио

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