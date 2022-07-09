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Интер продлил контракт с 37-летним капитаном Самиром Хандановичем

Италия
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Словенцу исполнится 38 лет уже на следующей неделе

Интер продлил контракт с 37-летним капитаном Самиром Хандановичем

Фото: SempreInter

UA-Футбол
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Миланский "Интер" объявил о заключении контракта со словенским вратарем Самиром Хандановичем, действующим капитаном команды. Как сообщается, клуб продлил соглашение с 37-летним голкипером на год, до 30 июня 2023.

Ханданович играет за "Интер" уже с десяток лет, с 2012 года, когда он перешел в миланский клуб из "Удинезе" за 15 миллионов евро. За эти годы Самир отыграл за клуб 438 матчей во всех турнирах, в 161 из которых он не пропустил ни одного гола.

Примечательно, что ранее, как сообщалось, "Интер" подписал нового вратаря – камерунца Андре Онану. Тот перешел в миланский клуб свободным агентом после окончания контракта с амстердамским "Аяксом".

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В статье: Самир Ханданович Интер (Милан)
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