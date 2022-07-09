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Моуриньо лично заинтересован в приобретении Ромой лидера Кристал Пэлас
У Уилфрида Заха остался год контракта с лондонским клубом
Фото: Football365
Главный тренер "Ромы" Жозе Моуриньо заинтересован в усилении атакующей линии своей команды. Благодаря многолетней работе в АПЛ, ему знакомы местные нападающие, и в трансфере одного из них он заинтересован.
Как сообщает издание Goal.com, Моуриньо лично проинструктировал СЕО "Ромы" Тьяго Пинто заняться покупкой форварда "Кристал Пэлас" Уилфрида Заха. По информации издания, это произошло после того, как ивуарийца предложили клубу агенты.
Многолетний лидер клуба, Заха играет за "Пэлас" практически всю карьеру, помимо непродолжительного пребывания в "Ман Юнайтед". За клуб он отыграл уже 429 матчей, в которых забил 83 гола и отдал 73 ассиста.
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