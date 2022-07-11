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Экс-ассистент Луческу объяснил, почему Супряга не заиграл в Сампдории
Украинец отыграл лишь 24 минуты за клуб Италии
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший помощник Мирчи Луческу в киевском "Динамо" Диего Лонго оценил пребывание Владислава Супряги в итальянской "Сампдории". Слова специалиста приводит sampnews24.com со ссылкой на La Repubblica.
"Он талантлив, но месяцами стоял на месте. Не знал языка. К тому же, он интроверт.
Ему понадобилось полгода на адаптацию, только после этого он начал заниматься подготовкой. Потом ему пришлось выучить английский, потому что если ты ничего не понимаешь, трудно выполнять требования тренера", – сказал Лонго.
Напомним, вторую часть прошлого сезона Супряга провел на правах аренды в "Сампдории". 22-летний форвард не сумел убедить тренерский штаб команды. За все время пребывания Владислав отыграл всего 24 минуты в матче против "Сассуоло" (4:0).
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