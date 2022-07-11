Экс-ассистент Луческу объяснил, почему Супряга не заиграл в Сампдории

Бывший помощник Мирчи Луческу в киевском "Динамо" Диего Лонго оценил пребывание Владислава Супряги в итальянской "Сампдории". Слова специалиста приводит sampnews24.com со ссылкой на La Repubblica.

"Он талантлив, но месяцами стоял на месте. Не знал языка. К тому же, он интроверт.

Ему понадобилось полгода на адаптацию, только после этого он начал заниматься подготовкой. Потом ему пришлось выучить английский, потому что если ты ничего не понимаешь, трудно выполнять требования тренера", – сказал Лонго.