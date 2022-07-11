Стало известно, под каким номером Погба будет выступать за Ювентус

Французский полузащитник "Ювентуса" Поль Погба определился с игровым номером в новом клубе.

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29-летний новичок будет выступать под 10-м номером. Напомним, что Погба перешел в стан "старой синьоры" на правах свободного агента после завершения контракта с "Манчестер Юнайтед".

К слову, он уже играл за "Юве" под этим номером в сезоне-2015/16. До этого он также выступал в футболке с цифрой 6 на спине.