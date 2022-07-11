Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Стало известно, под каким номером Погба будет выступать за Ювентус
Француз выбрал культовую цифру
Фото: juventus.com
Французский полузащитник "Ювентуса" Поль Погба определился с игровым номером в новом клубе.
29-летний новичок будет выступать под 10-м номером. Напомним, что Погба перешел в стан "старой синьоры" на правах свободного агента после завершения контракта с "Манчестер Юнайтед".
К слову, он уже играл за "Юве" под этим номером в сезоне-2015/16. До этого он также выступал в футболке с цифрой 6 на спине.
???? ???????????????????? ???????? ????— JuventusFC (@juventusfcen) July 11, 2022
????#️⃣???????? https://t.co/7NFexXObtF#POGBACK pic.twitter.com/P3CFohcDlZ
Популярное сейчас
- В Одессе раздались взрывы, оккупанты выпустили по городу до семи ракет
- В Динамо вряд ли вернется. Легионер киевлян попрощался с ПАОКом
- Уничтожена еще сотня оккупантов. Данные Генштаба ВСУ о потерях россиян за 10 июля
- Итальянские СМИ: Шахтер и Фиорентина договорились о трансфере Додо, известная сумма
- Туристов из рф в Турции приветствуют оригинальными открытками от народа Украины. ФОТО
- Нагельсманн развелся с женой и ушел к журналистке, которая из-за него потеряла работу. ФОТО