Обсуждали трансфер голландца. Спортивный директор Баварии провел встречу с Ювентусом

В последние несколько недель появляется все больше информации об интересе "Баварии" к Матейсу де Лигту. "Ювентус" готов отпустить защитника, но за серьезную сумму.

Сегодня спортивный директор мюнхенцев Хасан Салихамиджич побывал в Турине и провел официальную встречу с представителями "старой синьоры". Неизвестно, пришли ли стороны к договоренности, Салихамиджич кратко прокомментировал встречу.

"Увидим, я не могу сказать ничего конкретного касательно сделки по Матейсу де Лигту. Оптимизм? Мы всегда оптимисты", - заявил Хасан.

Salihamidžić is leaving Turin back to Munich



"We're talking but I can't tell you anything. Optimistic? Always!"



[???? @romeoagresti]pic.twitter.com/cFBUaTaFDw