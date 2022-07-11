Обсуждали трансфер голландца. Спортивный директор Баварии провел встречу с Ювентусом

В последние несколько недель появляется все больше информации об интересе "Баварии" к Матейсу де Лигту. "Ювентус" готов отпустить защитника, но за серьезную сумму.

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Сегодня спортивный директор мюнхенцев Хасан Салихамиджич побывал в Турине и провел официальную встречу с представителями "старой синьоры". Неизвестно, пришли ли стороны к договоренности, Салихамиджич кратко прокомментировал встречу.

"Увидим, я не могу сказать ничего конкретного касательно сделки по Матейсу де Лигту. Оптимизм? Мы всегда оптимисты", - заявил Хасан.

Salihamidžić is leaving Turin back to Munich



"We're talking but I can't tell you anything. Optimistic? Always!"



[???? @romeoagresti]pic.twitter.com/cFBUaTaFDw — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) July 11, 2022