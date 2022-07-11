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Обсуждали трансфер голландца. Спортивный директор Баварии провел встречу с Ювентусом
Пока ничего конкретного
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В последние несколько недель появляется все больше информации об интересе "Баварии" к Матейсу де Лигту. "Ювентус" готов отпустить защитника, но за серьезную сумму.
Сегодня спортивный директор мюнхенцев Хасан Салихамиджич побывал в Турине и провел официальную встречу с представителями "старой синьоры". Неизвестно, пришли ли стороны к договоренности, Салихамиджич кратко прокомментировал встречу.
"Увидим, я не могу сказать ничего конкретного касательно сделки по Матейсу де Лигту. Оптимизм? Мы всегда оптимисты", - заявил Хасан.
Salihamidžić is leaving Turin back to Munich— Bayern & Germany (@iMiaSanMia) July 11, 2022
"We're talking but I can't tell you anything. Optimistic? Always!"
[???? @romeoagresti]pic.twitter.com/cFBUaTaFDw
Отметим, что также за де Лигтом охотится
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