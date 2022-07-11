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Официально: Интер и Артуро Видаль договорились о досрочном расторжении контракта

Италия
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Опытный хавбек отправится в Бразилию

Официально: Интер и Артуро Видаль договорились о досрочном расторжении контракта

Фото: Football Club Internazionale Milano

UA-Футбол
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Артуро Видаль официально покинул "Интер".

По данным пресс-службы вице-чемпиона Италии, стороны договорились о досрочно расторжении контракта. Сделка между "нерадзурри" и 35-летним хавбеком должна была действовать еще один год.

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Видаль перешел в "Интер" в сентября 2020-го. За миланцев он сыграл в сумме 70 матчей (четыре гола, шесть голевых) и помог им выиграть первое за 11 лет Скудетто. Ранее Артуро играл в составе "Барселоны", "Ювентуса", "Баварии", "Байера" и "Коло-Коло".

Отметим, что уже известен будущий клуб Видаля - вскоре футболист подпишет контракт с "Фламенго".

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В статье: Артуро Видаль Интер (Милан) Фламенго (Рио-де-Жанейро)
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