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Официально: Интер и Артуро Видаль договорились о досрочном расторжении контракта
Опытный хавбек отправится в Бразилию
Фото: Football Club Internazionale Milano
Артуро Видаль официально покинул "Интер".
По данным пресс-службы вице-чемпиона Италии, стороны договорились о досрочно расторжении контракта. Сделка между "нерадзурри" и 35-летним хавбеком должна была действовать еще один год.
Видаль перешел в "Интер" в сентября 2020-го. За миланцев он сыграл в сумме 70 матчей (четыре гола, шесть голевых) и помог им выиграть первое за 11 лет Скудетто. Ранее Артуро играл в составе "Барселоны", "Ювентуса", "Баварии", "Байера" и "Коло-Коло".
Отметим, что уже известен будущий клуб Видаля - вскоре футболист подпишет
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