Официально: Интер и Артуро Видаль договорились о досрочном расторжении контракта

Артуро Видаль официально покинул "Интер".

По данным пресс-службы вице-чемпиона Италии, стороны договорились о досрочно расторжении контракта. Сделка между "нерадзурри" и 35-летним хавбеком должна была действовать еще один год.

Читайте также Интер продлил контракт с 37-летним капитаном Самиром Хандановичем

Видаль перешел в "Интер" в сентября 2020-го. За миланцев он сыграл в сумме 70 матчей (четыре гола, шесть голевых) и помог им выиграть первое за 11 лет Скудетто. Ранее Артуро играл в составе "Барселоны", "Ювентуса", "Баварии", "Байера" и "Коло-Коло".