Марадона и пение мяча или неудачный Футбольный Менеджер? О Поле Погба и Анхеле Ди Марии в Ювентусе

Первый резонансный ход в нынешнем Меркато в Серии А сделал "Интер", подписав Ромелу Лукаку. Однако "Ювентус" ответил дважды. Поль Погба заключил трёхлетний контракт с зарплатой в восемь миллионов евро в год (плюс два бонусов), Анхель Ди Мария подписал на один год за около семи миллионов. Туринский клуб и его болельщики не сомневаются, что эти игроки изменят баланс сил в Серии А и даже вернут "Юве" в борьбу за победу в Лиге Чемпионов. Но на самом ли деле?

Паника и расчёт корпорации

"Ювентус" в панике. Холодная взвешенная расчетливая корпоративная машина уже несколько лет как исчезла. Теперь клуб руководствуется эмоциями, бросается из крайности в крайность без чёткого плана.

В Андреа Пирло искали нового Хосепа Гвардиолу, но в панике убрали его уже через год, после вымученного четвертого места, в панике вернули как спасителя Массимилиано Аллегри, ещё и с жирным контрактом на четыре года. Этот контракт и спас Макса от панического увольнения в мае. В панике, боясь пролета мимо Лиги Чемпионов, выложили 80 миллионов евро в январе за Душана Влаховича. Сейчас в панике, забыв о планах смены поколений, подписали двух возрастных игроков.

Резон в их подписании, конечно, есть. Оба сверхопытны, выигрывали трофеи. Оба способны встряхнуть сытую, усталую, потерявшую мотивацию команду. Способны покорить слабую, медленную сегодня Серию А и вернуть клубу чувство собственного достоинства в Лиге Чемпионов после трех вылетов в 1/8 финала подряд. Джанлуиджи Буффон и вовсе считает, что Ди Мария в Серии А будет "как Диего Марадона". А Андреа Барцальи уверен, что он и Погба "сделают "Ювентус" великим вновь".

"Да, я сказал, что Ди Мария будет как Марадона. Я ясно выразился? На любого игрока нужно смотреть в контексте его лиги. Сегодня Серия А в техническом плане беднее, а Анхель невероятно техничен. Он способен решить перед воротами, он обходит оппонентов на дриблинге так легко! Он отдаёт ассисты, бегает по полю. Он может играть на разных позициях. Он идеальный профессионал, хороший парень, боец, никогда не сдаётся. Он чемпион, а такие всегда нужны".

В команде сейчас вакуум власти. В атаке остались лишь два игрока - Влахович и травмированный более полугода Федерико Кьеза. Да и они не чемпионы, ещё слишком молоды. А в центре поля нет хребта. Здесь и вправду нужны прежде всего лидеры, чемпионы, способные тащить.

Важен и экономический фактор. Клуб, вынужденный вытащить у владельцев 700 миллионов евро за четыре года лишь для сбалансирования бюджета, с убытком в 210 миллионов в сезоне 2020/21 и 119 в первой половине сезона 2021/22, не может позволить себе покупать игроков. А эти двое были свободными агентами.

Их зарплаты он как раз может себе позволить, ведь избавился от 7-8 миллионов нетто Дибалы (по сути, пожертвовал Пауло ради них), семи Федерико Бернардески, пяти Альваро Мораты. Возможно, скоро избавится от восьми Матейса Де Лихта и семи Аарона Рэмзи. За Погба благодаря статусу новичка из-за границы и долгому контракту, ещё и получат налоговую скидку в 50 процентов. Да, "Ювентус" сейчас усиленно пытается сократить зарплаты, но эти укладываются в рамки.

Домой

Погба не просто приходит куда попало. Он дома. Уже обнимался с Хуаном Куадрадо как с братом, Tuttosport писал, что радовался, будто ребёнок, приехавший в Диснейворлд. Он чуть не полез обниматься с почти двумя тысячами болельщиков возле офисов клуба. Именно здесь, как нигде, он может найти спокойствие и мотивацию играть. Он должен был вернуться и сделал это. Хотя другие предлагали больше денег.

"Как говорят в Англии, Home, Sweet Home. Не могу дождаться начала сезона. Это моя команда, эта футболка значит для меня все. "Юве" дал мне возможность стать Погба. Я хочу вновь найти радость, вновь наслаждаться футболом. Потому и выбрал его вновь. И хочу вернуть Скудетто домой. Все эти годы я не терял связи с клубом, контактировал с людьми. Потому мне было очень легко принять такое решение".

В клубном заявлении высказаны те же чувства: "Хотя мы расстались, мы никогда не забывали друг о друге. После тысячи приключений люди всегда возвращаются домой. Он уходил как мальчик, а возвращается как мужчина и чемпион. Погба вернулся и мы не можем быть более счастливы, чем сейчас".

Ещё год назад он обиделся на подобное предложение зарплаты "Манчестер Юнайтед", а его агент Мино Райола заявлял, что даже его собака за такие деньги не ступит на тренировочную базу. Теперь и Райолы нет. Переговоры о переходе вел даже не кузен и наследник Мино Винченцо, а адвокат агентства. Как у Лукаку. Оба взяли свою судьбу в свои руки.

В чисто футбольном плане Поль также прав. Медленный, ленивый игрок не к месту в сверхинтенсивной Премьер-Лиге. Но в Серии А скорости и требования совсем другие. Не случайно здесь играют на высоком уровне до весьма почтенного возраста. То же касается и 34-летнего Ди Марии. Ум лучшего ассистента в истории "Пари Сен-Жермен" (112), способность поймать эпизод одним точным пасом или ударом в Италии решают.

"Ювентус" говорит об Анхеле как о "чемпионе, заставляющем мяч петь, а соперников - пьянеть от его молниеносного дриблинга, поднимающем игру левой ногой до уровня чистой поэзии. Способном и забивать великолепные голы, но и руководить целым департаментом, посылать партнёров к воротам".

В "Юнайтед" Погба ставили куда угодно, включая фальшивого левого вингера и одного из всего двух опорников. На таких позициях нужно много работать. В "Ювентусе" он будет играть либо левого опорника, как в первой каденции, либо "десятку". Аллегри постарается облегчить ему жизнь. Как и Ди Марии. Последний признавался, что любит играть на правом фланге атаки. Как и Кьеза и Куадрадо. Но сдвинут их, не новичков.

Футбольный Менеджер

Разумеется, негатива, скептицизма вокруг этих подписаний также много. Болельщики скандировали обоим "принесите нам Лигу Чемпионов". Уж слишком завышенные ожидания. При том, что они не в той физической форме, много пропускают из-за травм. А их новая команда все ещё не сбалансированна, с огромными дырами. Центр поля "Ювентуса" - пожалуй, худший в Топ-8 Серии А, в атаке он просто не укомплектован, в обороне смена поколений все никак не наступает.

В конце концов, оба не умеют быть лидерами. Именно как лидер, как рекордный трансфер в истории на тот момент (105 миллионов), Погба провалился в "Юнайтед". А в первой каденции в "Ювентусе" он даже в центре поля не был лидером на фоне Андреа Пирло и Артуро Видаля. В сборной Франции за креатив отвечали Антуан Гризманн, Килиан Мбаппе, в центре поля тяжело работали Н'Голо Канте и Блез Матюиди. Сейчас в "Ювентусе" и близко таких нет.

Не случайно "МанЮнайтед" в прощальном заявлении говорил о "множестве индивидуальных высоких моментов" Погба. Да, блестящий удар или пас, невероятный прорыв на дриблинге - это о нем. Но все это выглядит вырванным из контекста, не связанным с командной игрой, с командной жизнью.

Ди Мария также блистал в "Реале" чуть позади Криштиану Роналду, Бензема, Озила, в Париже чуть позади Неймара, Мбаппе, Златана Ибрагимовича, Кавани, в сборной позади Месси. Тогда он стал лучшим игроком финала Лиги Чемпионов-2014, забил чемпионский гол Бразилии в финале Копа Америка-2021, набрал свои ассисты в Париже. Из "Юнайтед", где считался лидером, он сбежал через год. В этом "Ювентусе" креатив будет полностью на нем.

В их настрое, психологическом состоянии также есть большие сомнения. Погба играет больше в соцсетях, чем на поле. Он символизирует упадок, разложение характеров нынешних футболистов. Сейчас его переходу были посвящены сразу несколько хэштегов и девизов - Pogbаalmostback, затем Pogback, Pogbacktoback и Pogboom. Не многовато ли? В "Ювентусе" заявляют и что рассчитывают на коммерческую привлекательность его персоны. А футбол?

Весной, на фоне падения репутации игрока ниже плинтуса, Поль выпустил пятисерийный фильм о своей карьере в Англии, обвиняя всех, кроме себя и заявляя, что докажет всем, как они ошибались. Худшее время для такого нахального поведения трудно представить.

Ди Мария, разумеется, не такой. Даже противоположный. Тихий, скромный, не публичный. Но у него другая проблема. Он вообще хотел вернуться в родной "Росарио". Остался в Европе, поскольку "из Чемпионата Аргентины в сборную вызывают лишь игроков "Боки Хуниорс" и "Ривер Плейт". "Ювентус" упорно предлагал ему двухлетний контракт, но он спешит домой. Не будет ли слишком беречь себя перед зимним Чемпионатом Мира и не потеряет ли интерес к футболу после него?

"Все мечтают о том, чтобы играть в Европе. А я мечтаю вернуться назад. Мне нужно вернуться в Аргентину". Стоило ли вообще брать игрока с таким настроением? Ещё и, если верить СМИ, хотевшего в Европе лишь в "Барселону" и просто не дождавшегося её предложения?! Его влиятельная супруга ненавидела хмурый Манчестер. Турин почти так же хмур и скучен.

Складывается впечатление, что этими двумя трансферами "Ювентус" сыграл в Футбольный Менеджер. Реальный футбол иной.