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Джеко отклонил предложение Ювентуса
Боснийца в Турине не будет
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий "Интера" Эдин Джеко отказался от перехода в "Ювентус". Как сообщает SempreInter со ссылкой на Sportitalia, босниец отклонил предложение туринского клуба.
По данным итальянских СМИ, "старая синьора" рассматривала 36-летнего форварда в качестве замены Пауло Дибале, который покинул клуб летом на правах свободного агента.
В минувшем сезоне Джеко отыграл за "нерадзурри"49 матчей, в которых забил 17 голов и оформил 10 результативных передач. Его контракт с "Интером" рассчитан до 30 июня 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 4 млн евро.
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