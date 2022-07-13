  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Джеко отклонил предложение Ювентуса
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Джеко отклонил предложение Ювентуса

Италия
(1 голосов)

Боснийца в Турине не будет

Джеко отклонил предложение Ювентуса

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий "Интера" Эдин Джеко отказался от перехода в "Ювентус". Как сообщает SempreInter со ссылкой на Sportitalia, босниец отклонил предложение туринского клуба.

По данным итальянских СМИ, "старая синьора" рассматривала 36-летнего форварда в качестве замены Пауло Дибале, который покинул клуб летом на правах свободного агента.

В минувшем сезоне Джеко отыграл за "нерадзурри"49 матчей, в которых забил 17 голов и оформил 10 результативных передач. Его контракт с "Интером" рассчитан до 30 июня 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 4 млн евро.

Читайте такжеОфициально: Интер и Артуро Видаль договорились о досрочном расторжении контракта
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Эдин Джеко Ювентус (Турин) Интер (Милан)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
SempreInter

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде