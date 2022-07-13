Джеко отклонил предложение Ювентуса

Нападающий "Интера" Эдин Джеко отказался от перехода в "Ювентус". Как сообщает SempreInter со ссылкой на Sportitalia, босниец отклонил предложение туринского клуба.

По данным итальянских СМИ, "старая синьора" рассматривала 36-летнего форварда в качестве замены Пауло Дибале, который покинул клуб летом на правах свободного агента.

В минувшем сезоне Джеко отыграл за "нерадзурри"49 матчей, в которых забил 17 голов и оформил 10 результативных передач. Его контракт с "Интером" рассчитан до 30 июня 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 4 млн евро.