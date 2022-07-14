Лацио подписал голкипера Гранады

Новичком итальянского "Лацио" стал вратарь испанской "Гранады" Луиш Машимиану, сообщает пресс-служба римского клуба.

По информации СМИ, контракт 23-летнего португальца рассчитан до лета 2026 года, а испанцы получили за своего футболиста 10 млн евро.

В прошлом сезоне Машимиану провел за "Гранаду" 35 матчей, пропустив 55 мячей и 8 игр сыграв на ноль.

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