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Лацио подписал голкипера Гранады
За португальца римский клуб заплатил 10 млн евро
Фото: OfficialSSLazio
Новичком итальянского "Лацио" стал вратарь испанской "Гранады" Луиш Машимиану, сообщает пресс-служба римского клуба.
По информации СМИ, контракт 23-летнего португальца рассчитан до лета 2026 года, а испанцы получили за своего футболиста 10 млн евро.
В прошлом сезоне Машимиану провел за "Гранаду" 35 матчей, пропустив 55 мячей и 8 игр сыграв на ноль.
⏳ 2022 ???? | ???????????????? ???????????????????????????????????? ????#CMonEagles ???? pic.twitter.com/DkLd0dIfgT— S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) July 13, 2022
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