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Лацио подписал голкипера Гранады

Италия
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За португальца римский клуб заплатил 10 млн евро

Лацио подписал голкипера Гранады

Фото: OfficialSSLazio

Новина українською

Новичком итальянского "Лацио" стал вратарь испанской "Гранады" Луиш Машимиану, сообщает пресс-служба римского клуба.

По информации СМИ, контракт 23-летнего португальца рассчитан до лета 2026 года, а испанцы получили за своего футболиста 10 млн евро.

В прошлом сезоне Машимиану провел за "Гранаду" 35 матчей, пропустив 55 мячей и 8 игр сыграв на ноль.

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В статье: Лацио (Рим) Гранада
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Источник:
sslazio.it

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