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Ювентус готовит солидную сумму, чтобы купить испанского защитника

Италия
(1 голосов)

Клубу нужно усиление

Ювентус готовит солидную сумму, чтобы купить испанского защитника

Новина українською

Туринский "Ювентус" собирается приобрести центрального защитника "Вильярреала" Пау Торреса.

Итальянский клуб готов сделать стартовое предложение о трансфере в размере 40-45 млн евро. Однако, минимальная сумма, которую хотел бы получить за него "Вильярреал", - это 50 млн.

В контракте испанца с клубом, который действует еще два года, прописаны отступные в размере 65 млн евро. Сейчас Торрес получает около 3 млн евро. "Ювентус" готов платить ему около 5 млн евро в год.

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В статье: Ювентус (Турин) Вильярреал Пау Торрес
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Источник:
Eurosport

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