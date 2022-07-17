Италия
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Ювентус готовит солидную сумму, чтобы купить испанского защитника
Клубу нужно усиление
Туринский "Ювентус" собирается приобрести центрального защитника "Вильярреала" Пау Торреса.
Итальянский клуб готов сделать стартовое предложение о трансфере в размере 40-45 млн евро. Однако, минимальная сумма, которую хотел бы получить за него "Вильярреал", - это 50 млн.
В контракте испанца с клубом, который действует еще два года, прописаны отступные в размере 65 млн евро. Сейчас Торрес получает около 3 млн евро. "Ювентус" готов платить ему около 5 млн евро в год.
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Источник:Eurosport
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