Ювентус готовит солидную сумму, чтобы купить испанского защитника

Туринский "Ювентус" собирается приобрести центрального защитника "Вильярреала" Пау Торреса.

Итальянский клуб готов сделать стартовое предложение о трансфере в размере 40-45 млн евро. Однако, минимальная сумма, которую хотел бы получить за него "Вильярреал", - это 50 млн.

В контракте испанца с клубом, который действует еще два года, прописаны отступные в размере 65 млн евро. Сейчас Торрес получает около 3 млн евро. "Ювентус" готов платить ему около 5 млн евро в год.