Пауло Дибала принял предложение Ромы

Нападающий сборной Аргентины Пауло Дибала продолжит карьеру в "Роме". Об этом сообщает TUTTOmercatoWEB.

28-летний форвард согласился на предложение римлян. По информации итальянского издания, в ближайшее время он отправится в Рим для прохождения медосмотра. Если все пройдет хорошо, Дибала подпишет контракт на 3 года с опцией продления еще на один сезон.

Зарплата аргентинского нападающего в "Роме" составит 7 миллионов евро в год, включая бонусы.

Напомним, в конце июня Дибала покинул "Ювентус", в составе которого выступал с 2015 года. В прошлом сезоне аргентинец был лидеров "старой синьоры", забив 15 голов в 35 поединках. Ранее он также играл за "Палермо".