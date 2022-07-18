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Пауло Дибала принял предложение Ромы

Италия
(1 голосов)

Аргентинец достанется римлянам бесплатно

Пауло Дибала принял предложение Ромы

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий сборной Аргентины Пауло Дибала продолжит карьеру в "Роме". Об этом сообщает TUTTOmercatoWEB.

28-летний форвард согласился на предложение римлян. По информации итальянского издания, в ближайшее время он отправится в Рим для прохождения медосмотра. Если все пройдет хорошо, Дибала подпишет контракт на 3 года с опцией продления еще на один сезон.

Зарплата аргентинского нападающего в "Роме" составит 7 миллионов евро в год, включая бонусы.

Напомним, в конце июня Дибала покинул "Ювентус", в составе которого выступал с 2015 года. В прошлом сезоне аргентинец был лидеров "старой синьоры", забив 15 голов в 35 поединках. Ранее он также играл за "Палермо".

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В статье: Рома (Рим) Пауло Дибала
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Источник:
TUTTOmercatoWEB

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