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Официально: Златан Ибрагимович остается в Милане
Еще на год
Фото: Sport.fr
Шведский нападающий Златан Ибрагимович останется в "Милане" ещё на один сезон. Об этом сообщает официальный сайт "россонери".
Руководители клуба Паоло Мальдини и Фредерик Массара лично отправились к шведу на озеро Гарда, где Златан расположился на одной из вилл, и получили его подпись.
Official Statement: @Ibra_official ➡️ https://t.co/8BgZOIZ2Lv— AC Milan (@acmilan) July 18, 2022
Comunicato Ufficiale: Zlatan Ibrahimović ➡️ https://t.co/0A2sQdJppp#ReadyToLeaveAMark #SempreMilan pic.twitter.com/GN44NS1cLJ
По новому контракту Ибрагимович будет получать около 1-1,5 миллиона евро в год. Также форвард может увеличить эту сумму за счет некоторых бонусов.
В прошлом сезоне Златан отыграл 27 матчей за "россонери", забив 8 голов и отдав 3 результативные передачи. Напомним, в мае он перенес операцию на колене. Сообщалось, что его восстановление займет 7-8 месяцев. В октябре форварду исполнится 41 год.
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