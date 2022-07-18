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Златан Ибрагимович окончательно определился со своим будущим
Швед еще на один сезон останется в Италии
Фото: Sport.fr
Шведский нападающий Златан Ибрагимович останется в "Милане" ещё на один сезон. Об этом сообщает Gianluca di Marzio.
По информации источника, руководители клуба Паоло Мальдини и Фредерик Массара лично отправились к шведу на озеро Гарда, где Златан расположился на одной из вилл, и получили его подпись.
Вскоре будет официальное подтверждения миланского клуба.
По новому контракту Ибрагимович будет получать около 1-1,5 миллиона евро в год. Также форвард может увеличить эту сумму за счет некоторых бонусов.
В прошлом сезоне Златан отыграл 27 матчей за "россонери", забив 8 голов и отдав 3 результативные передачи. Напомним, в мае он перенес операцию на колене. Сообщалось, что его восстановление займет 7-8 месяцев. В октябре форварду исполнится 41 год.
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