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В контракте Дибалы в Роме будет прописана мизерная клаусула
Страховка для аргентинца
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня стало известно, что Пауло Дибала договорился о переходе в римскую "Рому". Ключевую роль в этом трансфере сыграл Жозе Моуриньо.
Интересно, что по данным Calciomercato, в контракте аргентинца будет прописана смешная сумма отступных - лишь 20 миллионов. Этот пункт будет действителен со следующего лета.
Эта клаусула облегчит уход аргентинца, если "Рома" не попадет в ЛЧ в следующем сезоне. Сам Дибала подпишет контракт по схеме 3+1 и будет получать порядка шести миллионов евро в год.
#Calciomercato #Roma, sul contratto di #Dybala spunta una clausola https://t.co/ig5336Rj82— calciomercato.com (@cmdotcom) July 18, 2022
Напомним, что в следующей кампании "Рома" будет играть в Лиге Европы.
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