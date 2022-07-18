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В контракте Дибалы в Роме будет прописана мизерная клаусула

Италия
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Страховка для аргентинца

В контракте Дибалы в Роме будет прописана мизерная клаусула

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Сегодня стало известно, что Пауло Дибала договорился о переходе в римскую "Рому". Ключевую роль в этом трансфере сыграл Жозе Моуриньо.

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Интересно, что по данным Calciomercato, в контракте аргентинца будет прописана смешная сумма отступных - лишь 20 миллионов. Этот пункт будет действителен со следующего лета.

Эта клаусула облегчит уход аргентинца, если "Рома" не попадет в ЛЧ в следующем сезоне. Сам Дибала подпишет контракт по схеме 3+1 и будет получать порядка шести миллионов евро в год.

Напомним, что в следующей кампании "Рома" будет играть в Лиге Европы.

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В статье: Рома (Рим) Пауло Дибала
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