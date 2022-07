Два топ-клуба Италии хотят подписать защитника Торино - Ювентус пока опережает Интер

На итальянском трансферном рынке идет своя борьба - Глейсон Бремер из "Торино" привлек внимание сразу двух итальянских грандов. Схватку за центрбека начали "Ювентус" и "Интер".

По данным журналиста Фабрицио Романо, оба клуба направили свои предложения. "Юве" готов выложит 40 миллионов сразу и семь бонусами. Предложение "нерадзурри" скромнее - 30 миллионов гарантировано и 19-летний Чезаре Казадеи как часть сделки.

Bremer deal. Juventus submitted €40m guaranteed fee bid plus €7m in add-ons, Inter proposal is lower: €30m plus Cesare Casadei as part of the deal. Juve are now pushing to complete the deal with Torino as soon as possible. ???????? #transfers



Talks ongoing, key day for Bremer.