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Два топ-клуба Италии хотят подписать защитника Торино - Ювентус пока опережает Интер
Все должно решиться скоро
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На итальянском трансферном рынке идет своя борьба - Глейсон Бремер из "Торино" привлек внимание сразу двух итальянских грандов. Схватку за центрбека начали "Ювентус" и "Интер".
По данным журналиста Фабрицио Романо, оба клуба направили свои предложения. "Юве" готов выложит 40 миллионов сразу и семь бонусами. Предложение "нерадзурри" скромнее - 30 миллионов гарантировано и 19-летний Чезаре Казадеи как часть сделки.
Bremer deal. Juventus submitted €40m guaranteed fee bid plus €7m in add-ons, Inter proposal is lower: €30m plus Cesare Casadei as part of the deal. Juve are now pushing to complete the deal with Torino as soon as possible. ???????? #transfers— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 19, 2022
Talks ongoing, key day for Bremer.
Отметим, что "Ювентус" активизировал переговоры по Бремеру после новостей о де Лигте. Голландец вскоре окажется в "Баварии".
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