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Два топ-клуба Италии хотят подписать защитника Торино - Ювентус пока опережает Интер

Италия
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Все должно решиться скоро

Два топ-клуба Италии хотят подписать защитника Торино - Ювентус пока опережает Интер

Getty Images

UA-Футбол
Новина українською

На итальянском трансферном рынке идет своя борьба - Глейсон Бремер из "Торино" привлек внимание сразу двух итальянских грандов. Схватку за центрбека начали "Ювентус" и "Интер".

По данным журналиста Фабрицио Романо, оба клуба направили свои предложения. "Юве" готов выложит 40 миллионов сразу и семь бонусами. Предложение "нерадзурри" скромнее - 30 миллионов гарантировано и 19-летний Чезаре Казадеи как часть сделки.

Отметим, что "Ювентус" активизировал переговоры по Бремеру после новостей о де Лигте. Голландец вскоре окажется в "Баварии".

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В статье: Ювентус (Турин) Интер (Милан) Торино (Турин) Глейсон Бремер
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