Ювентус закрыл сделку по защитнику Торино

"Торино" принял последнее предложение от "Ювентуса" по защитнику Желсону Бремеру, сообщает Фабрицио Романо. За 25-летнего защитника "старая синьора" заплатит 40 миллионов евро.

Gleison Bremer to Juventus, here we go! Full agreement now in place with all parties, final bid accepted today by Torino and player side - after the bidding war with Inter.????⚪️⚫️ #Juve



Bremer will sign his long-term deal with Juventus soon. €40m fixed fee plus add-ons. pic.twitter.com/ZeUwAb16nY