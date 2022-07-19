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Ювентус закрыл сделку по защитнику Торино
С заменой не тянули
Фото: twitter.com/TorinoFC_1906
"Торино" принял последнее предложение от "Ювентуса" по защитнику Желсону Бремеру, сообщает Фабрицио Романо. За 25-летнего защитника "старая синьора" заплатит 40 миллионов евро.
Gleison Bremer to Juventus, here we go! Full agreement now in place with all parties, final bid accepted today by Torino and player side - after the bidding war with Inter.????⚪️⚫️ #Juve— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 19, 2022
Bremer will sign his long-term deal with Juventus soon. €40m fixed fee plus add-ons. pic.twitter.com/ZeUwAb16nY
25-летнего фуллбека также хотел приобрести "Интер", но "Ювентус", судя по всему, опередил миланцев.
Николо Скира уточняет, что бонусная часть составит ещё 7 миллионов сверху изначального предложения. По его информации, соглашение с ежегодным окладом в 4-5 миллионов евро будет подписано на 5 лет.
???? Done Deal and confirmed! Gleison #Bremer to #Juventus from #Torino for €40M + 7M as bonuses. Contract until 2027 (€4M/year + 1M as bonuses). #transfers https://t.co/xilil6Jywf— Nicolò Schira (@NicoSchira) July 19, 2022
Напомним, что Бремер стал заменой для Маттейса де Лигта, который уходит в "Баварию" за 80 миллионов евро.
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