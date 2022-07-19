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Ювентус закрыл сделку по защитнику Торино

Италия
(1 голосов)

С заменой не тянули

Ювентус закрыл сделку по защитнику Торино

Фото: twitter.com/TorinoFC_1906

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"Торино" принял последнее предложение от "Ювентуса" по защитнику Желсону Бремеру, сообщает Фабрицио Романо. За 25-летнего защитника "старая синьора" заплатит 40 миллионов евро.

25-летнего фуллбека также хотел приобрести "Интер", но "Ювентус", судя по всему, опередил миланцев.

Николо Скира уточняет, что бонусная часть составит ещё 7 миллионов сверху изначального предложения. По его информации, соглашение с ежегодным окладом в 4-5 миллионов евро будет подписано на 5 лет.

Напомним, что Бремер стал заменой для Маттейса де Лигта, который уходит в "Баварию" за 80 миллионов евро.

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В статье: Ювентус (Турин) Торино (Турин) Глейсон Бремер
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