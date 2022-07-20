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Официально. Пауло Дибала стал игроком Ромы
Сменил один клуб Италии на другой
Фото: asroma.com
Нападающий сборной Аргентины Пауло Дибала стал игроком "Ромы", сообщает официальный сайт итальянского клуба.
28-летний футболист подписал контракт сроком на три года. Отметим, что Дибала пополнил состав римской команды в статусе свободного агента после истечения срока действия договора с туринским "Ювентусом".
Пауло будет выступать за "Рому" под номером 21.
В минувшем сезоне аргентинец был лидером "старой синьоры", забив 15 голов в 35 поединках. Ранее он также играл за "Палермо".
???? @PauDybala_JR | #ASRoma ???????? pic.twitter.com/aSvXVjGDYb— AS Roma (@OfficialASRoma) July 20, 2022
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