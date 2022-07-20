Официально. Пауло Дибала стал игроком Ромы

Нападающий сборной Аргентины Пауло Дибала стал игроком "Ромы", сообщает официальный сайт итальянского клуба.

28-летний футболист подписал контракт сроком на три года. Отметим, что Дибала пополнил состав римской команды в статусе свободного агента после истечения срока действия договора с туринским "Ювентусом".

Пауло будет выступать за "Рому" под номером 21.

В минувшем сезоне аргентинец был лидером "старой синьоры", забив 15 голов в 35 поединках. Ранее он также играл за "Палермо".