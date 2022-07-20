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Официально: Глейсон Бремер – игрок Ювентуса

Италия
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Оперативно заменили де Лигта

Официально: Глейсон Бремер – игрок Ювентуса

Фото: juventus.com

Новина українською

"Ювентус" объявил о подписании центрального защитника "Торино" Глейсона Бремера. 25-летний бразилец подписал контракт до лета 2027 года.

Ранее сообщалось, что "Ювентус" заплатит за защитника 40 миллионов евро чистыми и ещё 7 "Торино" может получить в виде бонусов.

Этот трансфер может повлиять сразу на ряд возможных переходов в Европе. Бремер рассматривался в "Интере" как возможная замена Шкриньяра, которым интересовался "ПСЖ". Таким образом, нежелание продавать словака и срыв сделки по его замене могут обрушить планы парижского клуба.

Напомним, что "старую синьору" покинул защитник Маттейс де Лигт. Он перешел в "Баварию", спустя 3 года в Италии.

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В статье: Ювентус (Турин) Торино (Турин) Глейсон Бремер
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Источник:
juventus.com

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