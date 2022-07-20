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Официально: Глейсон Бремер – игрок Ювентуса
Оперативно заменили де Лигта
Фото: juventus.com
"Ювентус" объявил о подписании центрального защитника "Торино" Глейсона Бремера. 25-летний бразилец подписал контракт до лета 2027 года.
Ранее сообщалось, что "Ювентус" заплатит за защитника 40 миллионов евро чистыми и ещё 7 "Торино" может получить в виде бонусов.
Abbiamo un annuncio gigantesco! ????— JuventusFC (@juventusfc) July 20, 2022
Benvenuto Gleison ????????⚪️⚫️#WelcomeBremer
Этот трансфер может повлиять сразу на ряд возможных переходов в Европе. Бремер рассматривался в "Интере" как возможная замена Шкриньяра, которым интересовался "ПСЖ". Таким образом, нежелание продавать словака и срыв сделки по его замене могут обрушить планы парижского клуба.
Напомним, что "старую синьору" покинул защитник Маттейс де Лигт. Он перешел в "Баварию", спустя 3 года в Италии.
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