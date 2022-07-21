Ода радости. Пауло Дибала проиграл деньги и достижения, но может выиграть душу

Пауло Дибала начнёт сезон 2022/23 в "Роме". Контракт заключен на три года с возможностью продления на год, его базовая зарплата составит 4.5 миллиона евро с довольно легко достигаемыми бонусами в 1.5. Как в финансовом, так и в футбольном плане для него такой переход - существенное падение. Впрочем, возможно, "Драгоценность" найдёт в нём радость.



Его вина

Прежде всего, Дибала и его окружение должны уяснить, что вели себя совершенно неправильно, высокомерно, оторванно от реальности, даже непрофессионально. Пауло сам сбросил себя с главной автострады своей карьеры, сам виноват в том, что покинул "Ювентус" и оказался в команде, которая не будет играть в Лиге Чемпмионов уже четвёртый год и мечтает лишь вернуться туда.

В октябре у него уже был на руках контракт с "Ювентусом" с зарплатой 8 миллионов евро плюс два бонусов. Клуб уже подготовил вечеринку по случаю подписания. В апреле он практически был с контрактом от "Интера" с 6-7 миллионов плюс бонусы. Но его агент Хорхе Антун всякий раз требовал большие комиссионные. Говорят, 10-12 миллионов. Сейчас получит лишь десять процентов от зарплаты игрока.

Ромелу Лукаку для быстрого возвращения в "Интер" отодвинул в сторону своего агента и вел все переговоры сам, с помощью адвоката. И он не единственный, кто делает так. Дибала сделал с точностью до наоборот - придал своему агенту ещё больше силы. Еще и агенту, который прежде всего друг семьи и осенью не мог подписывать ничего из-за отсутствия лицензии.

Из 540-ка последних минут ювентусовских матчей плей-офф Лиги Чемпионов он отыграл всего 115. За последние два сезона пропустил 27 матчей Серии А, ещё в десяти отыграл 25 минут и меньше. С такой статистикой травм он должен был понимать, что огромную зарплату ему не предложат.

За границу он сам страшно не хотел, да и оттуда конкретных предложений не было. "Интер" и Джузеппе Маротта очень хотели его, но подписание Лукаку, огромные финансовые проблемы клуба (сообщают о новом долге его владельца в 300 миллионов) и неспособность продать кого-либо мешали. Пауло постоянно просили подождать продаж игроков, но "нерадзурри" так никого и не продали.

Для "Милана" он был всего лишь планом С. Хотя из своих планов А и Б "россонери" ещё не подписали никого, и их болельщики уже в отчаянии.

Глухой угол

В итоге, по сути, контракт ему предложила лишь одна команда. Говорили, что предлагал ещё "Наполи", причём даже шесть миллионов чистыми. Но тот сделал это в последний момент, без подготовки, под давлением своих болельщиков, раздражённых потерями всех лидеров. Да и правило Аурелио Де Лаурентиса о переписывании имиджевых прав на клуб отпугнуло Пауло.

СМИ рассказывают, что решающими стали разговоры с Жозе Моуриньо, как красочно португалец описал цели клуба, как страстно убеждал, как обещал, что поставит его на позицию, откуда будет гораздо легче забивать. Возможно. Но целями сам Моур назвал выход в Лигу Чемпионов и победы в Кубке Италии и Лиге Европы. Слишком мелко после "Ювентуса".

Дибала загнал себя в глухой угол. Из которого "Рома" его спасла. И насколько он рад спасению? Все СМИ сообщают, что уже через год любая команда сможет выкупить его всего за 15 или 20 (точно неясно) миллионов. То есть он готов к бегству. А если "Рома" захочет отменить клаусулу - должна будет повысить зарплату и выплатить бонусы.

Вряд ли это удивляет. Если уж в "Ювентусе" часто казалось, что ему не хватает мотивации и скромности, то почему должно хватить в "Роме"?

Вопрос также в стиле и тактике. Дибала вообще создан для техничных атакующих команд. Непонятно, почему он держится за Италию, ведь идеален для Испании. Он сам говорил весной: "Ювентус" не играет в хороший, красивый футбол. Мы должны атаковать после первого забитого гола, а не отходить в оборону. Часто мы просто боимся атаковать". Что ж, к "Роме" Моуриньо те же претензии.

По владению мячом в лиге в предыдущем сезоне "волки" были девятыми. В плей-офф Лиги Конференций владели мячом 32, 33, 37, 40 процентов времени. А Дибала и без того мяч не ищет, а хочет получать. В Риме он его будет видеть редко.

Не в пустыне

И все же позитива в этом переходе немало. Дибалу часто обвиняют в том, что он не чемпион, не лидер, не способен стать мегазвездой. При этом он желает стать. В "Ювентусе" играл под 21-ым номером Зидана, под легендарной "десяткой". Возможно, именно в клубе калибра "Ромы" наконец станет лидером.

Он вовсе не закончил карьеру. Даже несмотря на все проблемы в "Ювентусе", он закончил сезон лучшим бомбардиром команды с 15-ю голами во всех турнирах (лишь тремя с пенальти) плюс шестью ассистами. Все - за 2516 минут. Его 3.4 удара по воротам за матч в лиге - второй показатель в его карьере и третье место в Серии А в целом в сезоне 2021/22.

При этом он вовсе не будет один в пустыне. Как раз в "Ювентусе" он оставался единственным креативным игроком, единственным "фантазистой". Оттого на него ложилась большая ответственность. В "Роме", кроме него, ещё два фантазисты - Николо Дзаньоло и Лоренцо Пеллегрини. Так что давление на новичка в этом плане будет меньшим.

Также стиль игры новой команды предоставит ему гораздо больше свободного пространства для контратак. Где его дриблинг может стать решающим. А тактическая схема 3-4-2-1 позволит ему играть ближе к центру, а не к флангу. Что ему также на пользу.

Новый король Рима?

За 13 лет без трофеев и четыре года без Лиги Чемпионов "Рома" изголодалась. Болельщики даже чувствуют, что потеряла собственное достоинство, чувствуют себя униженными. Моуриньо они восприняли как Мессию, как признак возвращения клуба к былой славе, запускали мемы с ним в качестве Императора, Папы Римского.

Мемы о Дибале сейчас не менее красочные, его называют новым королем Рима, считают, что наконец-то нашли наследника Франческо Тотти. Сам Тотти связался с ним и предлагал ему футболку со своим десятым номером, которую после его ухода не надевал никто. Но Дибала заявил, что эту футболку надо заслужить и взял 21-й. Разумно и в плане психологии, и пиара.

Переход Дибалы называют важнейшим в "Роме" со времен Габриэля Батистуты. Батигол принес клубу его третье Скудетто в истории. Сейчас мечтают о том же. Футболки Пауло уже начали раскупать с бешеной скоростью, уже появилось мороженое его имени. Уже говорят о Дибаламании, об эпидемии Дибалита, а на сайте римской Corriere Dello Sport 90 процентов статей и новостей о нем.

Бывший спортивный директор "Ромы" Вальтер Сабатини считает его подписание "шедевром, мастерской работой "Ромы"."Я вижу нацеленность Моуриньо на построение чего-то важного. Пауло зажжет "Олимпико", он выигрывает важные матчи". Збигнев Бонек: "Я всегда думал, что "Рома" - лучший выбор для него. Лишь здесь он может перезапустить карьеру".

Для души

В "Роме" еще с весны царит ощущение возрождения. Победа даже в таком скромном турнире как Лига Конференций вызвала неимоверный взрыв эмоций. Посмотреть финал турнира на экранах на "Олимпико" собрались 50 тысяч, праздновали победу на улицах около ста. Ещё до новостей о Дибале раскупили 36 тысяч абонементов на новый сезон - рекорд 18-ти лет.

Corriere Dello Sport давал заголовки "В Раю" и "В Стране Мечты". Моуриньо называли королем, кумиром, императором, даже "спасителем Италии", не бравшей Евротрофей со времен его же требла с "Интером" в 2010-ом. Клуб и город вдохновлены и голодны и желают продолжить. Так почему бы не помочь им?

Для души, для маленьких радостей, для любви болельщиков, игроков и тренера. А именно этой любви Дибале не хватало. Он слишком ранимый, нежный, слишком зависит от любви. Тяжелый коронавирус, критика в его адрес, холодное отношение в "Ювентусе" били по нему очень больно. В Риме, который давно называет одним из своих любимых городов, будет гораздо теплее.

Он уже заявил, что всегда обожал атмосферу на "Олимпико", сравнил её с аргентинской (огромный комплимент от аргентинца) и не может дождаться игры там в этой футболке. "Это растущий клуб, укладывающий все более прочный фундамент, с тренером, работать с которым - привилегия. Я был впечатлен празднованиями победы в Лиге Конференций, теплотой чувств. Для меня это очень важно".

Так почему бы не поиграть для души? Ну а если он ещё и вдруг принесёт Скудетто "Роме" - обретёт божественный статус. Не случайно тот же Тотти заявляет, что Скудетто здесь стоит как десять в "Ювентусе", "Интере" или "Милане". Почему бы "Драгоценности" не выйти на 15 таких в карьере?