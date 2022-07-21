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Ювентус показал новую выездную форму
Экипировка разработана в концепте ночи
Итальянский "Ювентус" презентовал новый выездной комплект формы на предстоящий сезон.
Гостевая экипировка "старой синьоры" выполнена в черном цвете с белыми полосками на плечах и рукавах. Основная концепция формы фокусируется на ночи. Техническим партнером бьянконери является немецкая компания Adidas.
Участие в презентации формы принял новичок команды Анхель ди Мария, а также Поль Погба, который вернулся в "Ювентус". Француз перешел в итальянский гранд на правах свободного агента, поскольку его контракт с "МЮ" истек.
Nero ⚫— JuventusFC (@juventusfcen) July 21, 2022
Introducing the new Juventus X @adidasfootball 2022/23 away kit! ????????
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