Ювентус показал новую выездную форму

Итальянский "Ювентус" презентовал новый выездной комплект формы на предстоящий сезон.

Гостевая экипировка "старой синьоры" выполнена в черном цвете с белыми полосками на плечах и рукавах. Основная концепция формы фокусируется на ночи. Техническим партнером бьянконери является немецкая компания Adidas.

Участие в презентации формы принял новичок команды Анхель ди Мария, а также Поль Погба, который вернулся в "Ювентус". Француз перешел в итальянский гранд на правах свободного агента, поскольку его контракт с "МЮ" истек.

Nero ⚫



Introducing the new Juventus X @adidasfootball 2022/23 away kit! ????????