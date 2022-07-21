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Ювентус показал новую выездную форму

Италия
(1 голосов)

Экипировка разработана в концепте ночи

Ювентус показал новую выездную форму

Новина українською

Итальянский "Ювентус" презентовал новый выездной комплект формы на предстоящий сезон.

Гостевая экипировка "старой синьоры" выполнена в черном цвете с белыми полосками на плечах и рукавах. Основная концепция формы фокусируется на ночи. Техническим партнером бьянконери является немецкая компания Adidas.

Участие в презентации формы принял новичок команды Анхель ди Мария, а также Поль Погба, который вернулся в "Ювентус". Француз перешел в итальянский гранд на правах свободного агента, поскольку его контракт с "МЮ" истек.

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В статье: Ювентус (Турин)
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