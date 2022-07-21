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Вейналдум согласен на переход в Рому
Лучше чем просиживать контракт на скамейке
Фото: twitter.com/GWijnaldum
Полузащитник "ПСЖ" Жоржиньо Вейналдум сообщил генеральному директору "Ромы" Тиагу Пинту, что согласен на переход в римский клуб. Итальянцы намерены арендовать нидерландца с правом выкупа.
Сообщается, что "Рома" хочет, чтобы "ПСЖ" платил футболисту половину его зарплаты. Он получает в Париже 9 миллионов евро в год.
Кристоф Галтье не рассчитывает на полузащитника и не будет удерживать его в команде.
Сделку могут закрыть уже в ближайшее время. У руководства клубов хорошие отношения.
Вейналдум перешёл в "ПСЖ" прошлым летом, перейдя из "Ливерпуля" на правах свободного агента. Его соглашение с клубом рассчитано до 2024 года.
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