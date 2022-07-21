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Ювентус не взял Рабьо в предсезонное турне
Грядет трансфер
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Daniele Badolato - Juventus FC/Juventus FC
Центральный полузащитник Адриен Рабьо не попал в состав "Ювентуса" на предсезонное турне по США.
27-летний француз сыграл за "Старую синьору" 45 матчей во всех турнирах прошлого сезона и не имеет проблем со здоровьем; его отсутствие, по информации L’Equipe, означает скорую продажу.
По слухам, переговоры по Рабьо ведет "Челси"; сумма сделки не превысит 20 млн евро, поскольку у Адриена остался всего год по контракту с туринцами.
???????? I convocati per lo Juventus Summer Tour 22 ⚪️⚫️#JuveOnTheRoad powered by @Jeep_People— JuventusFC (@juventusfc) July 21, 2022
Ранее "Ювентус" подписал на позицию Рабьо другого француза Поля Погба из "Манчестер Юнайтед".
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