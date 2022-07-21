  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Ювентус не взял Рабьо в предсезонное турне
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ювентус не взял Рабьо в предсезонное турне

Италия
(1 голосов)

Грядет трансфер

Ювентус не взял Рабьо в предсезонное турне

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Daniele Badolato - Juventus FC/Juventus FC

Новина українською

Центральный полузащитник Адриен Рабьо не попал в состав "Ювентуса" на предсезонное турне по США.

27-летний француз сыграл за "Старую синьору" 45 матчей во всех турнирах прошлого сезона и не имеет проблем со здоровьем; его отсутствие, по информации L’Equipe, означает скорую продажу.

По слухам, переговоры по Рабьо ведет "Челси"; сумма сделки не превысит 20 млн евро, поскольку у Адриена остался всего год по контракту с туринцами.

Ранее "Ювентус" подписал на позицию Рабьо другого француза Поля Погба из "Манчестер Юнайтед".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ювентус (Турин) Адриен Рабио
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде