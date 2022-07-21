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Вест Хэм сделал предложение по Скамакке. ПСЖ продолжает переговоры
Претендентов на форварда сборной Италии всё больше
Фото: twitter.com/SassuoloUS / Автор: неизвестен
"Вест Хэм" сделал предложение по нападающему "Сассуоло" Джанлуке Скамакке, сообщает GFNI со ссылкой на сайт Джанлука ди Марцио. Предложение англичан также как и "ПСЖ" ниже запрашиваемой цены.
Ранее сообщалось, что предложение "Вест Хэма" составит 40 миллионов евро. "Сассуоло", в свою очередь, запрашивают 50 миллионов за 23-летнего форварда.
Отмечается, что в "ПСЖ" не готовы платить за форварда 50 миллионов. Тем не менее, переговоры продолжаются.
Скамакка провел 38 матчей в прошлом сезоне за "Сассуоло". Он забил 16 голов и отдал 1 голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает итальянца в 30 миллионов евро.
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