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Вест Хэм сделал предложение по Скамакке. ПСЖ продолжает переговоры

Италия
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Претендентов на форварда сборной Италии всё больше

Вест Хэм сделал предложение по Скамакке. ПСЖ продолжает переговоры

Фото: twitter.com/SassuoloUS / Автор: неизвестен

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"Вест Хэм" сделал предложение по нападающему "Сассуоло" Джанлуке Скамакке, сообщает GFNI со ссылкой на сайт Джанлука ди Марцио. Предложение англичан также как и "ПСЖ" ниже запрашиваемой цены.

Ранее сообщалось, что предложение "Вест Хэма" составит 40 миллионов евро. "Сассуоло", в свою очередь, запрашивают 50 миллионов за 23-летнего форварда.

Отмечается, что в "ПСЖ" не готовы платить за форварда 50 миллионов. Тем не менее, переговоры продолжаются.

Скамакка провел 38 матчей в прошлом сезоне за "Сассуоло". Он забил 16 голов и отдал 1 голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает итальянца в 30 миллионов евро.

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В статье: Сассуоло Вест Хэм Юнайтед (Лондон) Джанлука Скамакка ПСЖ
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Источник:
getfootballnewsitaly.com

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