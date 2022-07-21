Вест Хэм сделал предложение по Скамакке. ПСЖ продолжает переговоры

"Вест Хэм" сделал предложение по нападающему "Сассуоло" Джанлуке Скамакке, сообщает GFNI со ссылкой на сайт Джанлука ди Марцио. Предложение англичан также как и "ПСЖ" ниже запрашиваемой цены.

Ранее сообщалось, что предложение "Вест Хэма" составит 40 миллионов евро. "Сассуоло", в свою очередь, запрашивают 50 миллионов за 23-летнего форварда.

Отмечается, что в "ПСЖ" не готовы платить за форварда 50 миллионов. Тем не менее, переговоры продолжаются.

Скамакка провел 38 матчей в прошлом сезоне за "Сассуоло". Он забил 16 голов и отдал 1 голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает итальянца в 30 миллионов евро.