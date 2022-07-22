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Милан показал выездной комплект формы на новый сезон
Выглядит просто, но стильно
Фото: acmilan.com
"Милан" показал форму, в которой футболисты итальянской команды будут выступать на выезде в сезоне-2022/23.
Экипировка выполнена в традиционном для второго комплекта белом цвете. Главной особенностью являются красно-черные горизонтальные полоски. Этим же цветом изготовлен V-образный воротник и рукава джерси. В центре располагается логотип фирменного спонсора Fly Emirates.
Технический спонсор "россонери" – компания Puma.
A white #ACMilan kit always brings back some good old memories ???? @pumafootball | #ThatMilanTouch | #SempreMilan pic.twitter.com/R0btAwBmJe— AC Milan (@acmilan) July 22, 2022
Writing European history in eternal white ????— AC Milan (@acmilan) July 22, 2022
The 2022/23 #ACMilan x @pumafootball Away Kit has arrived. Available now#ThatMilanTouch #SempreMilan pic.twitter.com/NS4N4Wo3qa
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