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Милан показал выездной комплект формы на новый сезон

Италия
(1 голосов)

Выглядит просто, но стильно

Милан показал выездной комплект формы на новый сезон

Фото: acmilan.com

Новина українською

"Милан" показал форму, в которой футболисты итальянской команды будут выступать на выезде в сезоне-2022/23.

Экипировка выполнена в традиционном для второго комплекта белом цвете. Главной особенностью являются красно-черные горизонтальные полоски. Этим же цветом изготовлен V-образный воротник и рукава джерси. В центре располагается логотип фирменного спонсора Fly Emirates.

Технический спонсор "россонери" – компания Puma.

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В статье: Милан
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