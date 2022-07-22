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Фиорентина анонсировала трансфер легионера Шахтера

Италия
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Минус еще один бразилец

Фиорентина анонсировала трансфер легионера Шахтера

Фото: ACF Fiorentina

UA-Футбол
Новина українською

Бразилец Додо уже в скором времени станет игроком "Фиорентины".

Фулбек "Шахтера" прибыл во Флоренцию и сделал несколько фотографий в форме "фиалок". Ожидается, что вскоре о самом трансфере объявят официально.

По данным СМИ, сумма трансфере будет равна 14-ти с половиной миллионов евро, еще три с половиной миллиона будет прописаны в виде бонуса. Бразилец будет получать полтора миллиона в год и подпишет пятилетний контракт.

Отметим, что Додо выступал за "Шахтер" с лета 2019-го. На его счету 97 матчей, пять голов и 17 голевых передач.

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В статье: Шахтер (Донецк) Фиорентина (Флоренция) Додо
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