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Фиорентина анонсировала трансфер легионера Шахтера
Минус еще один бразилец
Фото: ACF Fiorentina
Бразилец Додо уже в скором времени станет игроком "Фиорентины".
Фулбек "Шахтера" прибыл во Флоренцию и сделал несколько фотографий в форме "фиалок". Ожидается, что вскоре о самом трансфере объявят официально.
Dodô a Moena ????⚜️#forzaviola #fiorentina #dodo pic.twitter.com/5y0zPopkZQ— ACF Fiorentina (@acffiorentina) July 22, 2022
По данным СМИ, сумма трансфере будет равна 14-ти с половиной миллионов евро, еще три с половиной миллиона будет прописаны в виде бонуса. Бразилец будет получать полтора миллиона в год и подпишет пятилетний контракт.
Отметим, что Додо выступал за "Шахтер" с лета 2019-го. На его счету 97 матчей, пять голов и 17 голевых передач.
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