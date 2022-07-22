Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Вест Хэм согласовал условия контракта со Скамаккой
"ПСЖ" не в силах заплатить больше "молотобойцев"?
Фото: SempreInter
"Вест Хэм" согласовал условия персонального контракта с нападающим "Сассуоло" Джанлукой Скамаккой, сообщает Nicolo Schira. В случае успешного трансфера 23-летний итальянец будет получать 3 миллиона евро в год + бонусы.
"Вест Хэм" хочет закрыть сделку за 40 миллионов евро, в то время как "Сассуоло" запрашивает 45 миллионов.
#WestHam have agreed personal terms with Gianluca #Scamacca for a contract until 2027 (€3M/year + bonuses): #Sassuolo ask €45M to sell the italian striker. #Hammers want to close the deal around €40M. #transfers #WHUFC https://t.co/IoCsGNHfRT— Nicolò Schira (@NicoSchira) July 22, 2022
Ранее сообщалось также об интересе со стороны "ПСЖ". Парижане предлагали за форварда 35 миллионов евро.
В прошлом сезоне Скамакка забил 16 голов и отдал 1 голевую передачу в 39 матчах за клуб. Портал Transfermarkt оценивает нападающего в 35 миллионов евро.
Популярное сейчас
- С благодарностью за Байрактар. Впечатления о матче Динамо от журналиста, побывавшего в Лодзи
- ЕС в последний момент убрал крупнейшего российского производителя титана из 7-го пакета санкций
- Фенербахче подписал звездного форварда из Серии А
- Полиция по ошибке задержала хавбека Милана. Его спутали с кровавым наркоторговцем
- Свадьба на фоне руин: винничанка поделились фото из разрушенного русской ракетой дома
- Байрактар начинает ревновать. HIMARS тоже стал героем песни. ВИДЕО