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Вест Хэм согласовал условия контракта со Скамаккой

Италия
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"ПСЖ" не в силах заплатить больше "молотобойцев"?

Вест Хэм согласовал условия контракта со Скамаккой

Фото: SempreInter

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"Вест Хэм" согласовал условия персонального контракта с нападающим "Сассуоло" Джанлукой Скамаккой, сообщает Nicolo Schira. В случае успешного трансфера 23-летний итальянец будет получать 3 миллиона евро в год + бонусы.

"Вест Хэм" хочет закрыть сделку за 40 миллионов евро, в то время как "Сассуоло" запрашивает 45 миллионов.

Ранее сообщалось также об интересе со стороны "ПСЖ". Парижане предлагали за форварда 35 миллионов евро.

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В прошлом сезоне Скамакка забил 16 голов и отдал 1 голевую передачу в 39 матчах за клуб. Портал Transfermarkt оценивает нападающего в 35 миллионов евро.

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В статье: Сассуоло Вест Хэм Юнайтед (Лондон) Джанлука Скамакка ПСЖ
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