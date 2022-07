Вест Хэм согласовал условия контракта со Скамаккой

"Вест Хэм" согласовал условия персонального контракта с нападающим "Сассуоло" Джанлукой Скамаккой, сообщает Nicolo Schira. В случае успешного трансфера 23-летний итальянец будет получать 3 миллиона евро в год + бонусы.

"Вест Хэм" хочет закрыть сделку за 40 миллионов евро, в то время как "Сассуоло" запрашивает 45 миллионов.

#WestHam have agreed personal terms with Gianluca #Scamacca for a contract until 2027 (€3M/year + bonuses): #Sassuolo ask €45M to sell the italian striker. #Hammers want to close the deal around €40M. #transfers #WHUFC https://t.co/IoCsGNHfRT